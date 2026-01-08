Чета законите. И мисля какво да отговоря на продемократите, които по гръб не падат и словесно ме нападат.

Да, районният кмет на Люлин е несъстоятелен. То от самолет са вижда, камо ли от дрон…

Но!

Ако всичко във всеки район е проблем само и единствено на районния кмет, то тогава за какво е столичният кмет?

Ами да се разпадне София на райони и всяка коза за свой крак. Всеки да се оправя и спасява както може.

Най-големият ти район бедства, а ти сочиш с пръст районния кмет да си трошИ главата! И съвестта ти една чиста - цвят от момина сълза.

Започваш война без стратегия, на инат, без значение за жертвите. Те са нещо като пушечно месо, ресурс, материал, пешки. Нещо като нищо на света.

Пътят към ада на Люлин е павиран с велика цел! Какво тук значи някакъв си Люлин!? Да положим Люлин на олтара на Справедливата кауза. Нищо, че този олтар е всъщност дръвник.

Обърна ли се към другите райони за помощ - поне такива с кметове продемократи!?

Обърна ли се за помощ към съседните градове?

Обърна ли се за помощ към правителството и държавните агенции?

Обърна ли се за помощ към - общо-казано - Европа?

Как освен с изхвърляне по телевизора показа и доказа, че ти пука за Люлин?

Люлин кучета го яли! И котки, и плъхове и мишки, и някакви други странни четириноги - също.

Обяви ли се извънредно положение с боклука в столицата. Или столицата свършва до Тунела?

Дойде ли да видиш каква кочина е в големи части от Люлин - боклуци навсякъде, отпадъци хвърчат, гнилости плесенясват уродливо, грозно, противно, гадно, мерзко!

Не ти пука за случващото се в Люлин и в Люлин - за това иде реч.

Но има нещо полезно в свинщината, която превзема Люлин.

И то е, че независимо къде е точно ударът от айсберга по Титаник, бедствието ще засегне всички.

Ах, да! За елита има спасителни лодки….

Така че оркестърът да продължава до свири.

Оркестърът на продемократите.

На които им стига тая награда, да намерят лесно и леко обяснение на труден и тежък проблем и да посочат някакъв си гола вода районен кмет, който - слава Богу - не е наш кучи син.

Но и наш да беше, пак щяхме да намерим виновен. Я международното положение, я гришата, я кишата.

А после на изборите ще има олеле!

Олеле я!!!!

08.01.2026 г.