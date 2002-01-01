Бранейки столичния кмет като същи нови Раймонди Диен, столични продемократи показват пълно безразличие към Люлин. Призиви към Люлин да стиска зъби в името на победата над отделно взети мутри. Другите райони, където живее елитът и средната класа са много продемократично настроени за чужда сметка и на чужд гръб.

На Люлин така му се пада - 4 месеца в кочина.

Прочетох каква било грешката на столичния кмет - именно че не предложил на люлинци да живеят сред боклуци до пълната победа над отделно взетите мутри. Интересно ако беше същото в Лозенец например…

Не, скъпи продемократи - не това е грешката на столичния кмет! Столичният кмет е грешката!

Само да поясня за продемократите и средната класа от китните и елитните квартали:

Люлин е спомен от бъдещето за София.

Столицата се люлинизира.

Чакайте някой ден банди оскотели люлинчани да правят набези в китния и елитния ви измислен рай…

Ах, да, ще ви кажа под секрет, че в най-студеното време огромни части от Люлин нямат седмица вече парно и студена вода.

Да ни кажат тук в името на още каква окончателна победа да стискаме зъби. По-точно - да тракаме със зъби…