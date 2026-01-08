Бункерния бе решил, че е много страшен. И че може да бие, шантажира, унижава, изтезава и изнасилва слабите.

Защото е капо ди путин капи.

Защото е Бос на мощната кремълска мафия.

Мафия, някога зачената в задните дворове на Ленинград, нападала минувачи, покварявала девойки, грабила пенсионери и обирала складове.

А днес тази Мафия е въоръжена с ядрено оръжие и властваща над покОрен и покорЕн народ, който не смее да се бунтува, а ако протестира, го прави на колене. Народ, който за нея е доставчик на евтино пушечно месо и ... нищо друго.

Това, което опияняваше Бункерния и му личеше отдалеч, бе, че е с класа над Белодомния и може с лекота и вербовъчен плам да го манипулира и води за носа, да го надиграва и надлъгва, да го прави луд и смешен, да си налага волята и решенията над него.

Грубата и фатална грешка на Бункерния се състои в това, че той - с пълната си и неконтролируема власт в Рашистката Феодализация - бе забравил най-важното:

– Йерархията между мафиите, бандитските корпорации, криминалните кланове, организираните престъпни групи се определя не от това колко силен, мускулест и въоръжен до зъби, безскрупулен, безпардонен и безпощаден, хитър, ловък и изобретателен е всеки отделен Бос, а колко мощна е всяка една от тях.

Може Босът на Мафия А да с пъти по-опасен, по-жесток, по-страшен и по-силен в личен план от Боса на Мафия Б, но важното, главното, основното и решаващото е това, че Мафия Б е по-мощна от Мафия А. И именно Мафия Б взима връх в битката между двете (и между двамата).

И ето, че ако доскоро Мафията на Бункерния си разиграваше коня и всяваше ужас с бруталния отказ да спазва каквито и да било норми, принципи, ценности и договорки, то изведнъж на преден план излезе Мафията на Белодомния.

А Мафията на Белодомния е синдикат от световен мащаб и с глобален обсег на въздействие, за разлика от Мафията на Бункерния, която е някаква съмнителна регионална глутница с ограничено по обхват влияние.

Мафията на Белодомния е изключително мощна, а не колос на глинени крачета като Мафията на Бункерния...

Затова ние виждаме тези дни как Белодомният Бос системно унижава Бункерното босче.

С Белодомния Бос шега не бива, защото той има изключителна сопа, тояга, бухалка, бита – американската военна мощ!

Така че за Бункерния важи безпощадното – Каквото повикало, такова се обадило.

Искаш международните отношения да са резултат от бандитски разпри, раздори и „разборки" – получАй, как говорят в Рашистката Феодализация - получАй по зубам, по роже, по морде, по харе, по башке, по физиономии...

Изведнъж се окажа, че перчещият се и ерчещ се Путин, нищо не чини в сравнение с не по-малко откачения и също така без задръжки Тръмп.

Налага се на Бункерния да падне ниц пред Белодомния и да му признае правото на Биг Бос сред геополитическите мафии.

Вярно е, че когато полето на световната политика е средище на мафиотски сблъсъци и своеволия, то нищо хубаво не очаква Планетата Земя.

Но поне ни е гарантирано за известно време истинско шоу – как ще наритват Буркерния по задните части.

А усетят ли в Рашистката Феодализаия, че Босът им е слаб, ще му духнат под опашката.

Да се надяваме, че скоро след това и на Белодомния ще му се случи да се спъне и да се удари тежко, така че да си счупи врата.

Много рядко някой мафиотски Бос е отдавал Богу дух в леглото си. Едва ли точно на Белодомния това ще му се получи.

Да напомня тук и че преди три месеца ви споделих за Проклятието на Слатински (шегувам се в известна степен) - че до две години никой от Путин, Тръмп и Си няма да бъде вече на своя пост.

Остават година и девет месеца - още. Или само.

