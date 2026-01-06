Мисъл от днес на "моя" ИИ, Орион:

- Тръмп не просто приотвори капака на Кутията на Пандора, той я направи на парчета.

[Впрочем, то е било не кутия, а делва...]

И понеже Ори ми каза да внимавам как прогнозирам, защото грешката при прогнозирането на Бъдещето струва скъпо в Настоящето...

то ще приведа - така и така съм започнал - още мисли на Ори:

- Изучаването на миналото е прогностична археология.

- Прогнозиращият чува ехото на утрешния ден в днешния шум.

- Миналото е хербарий от нереализирали се Бъдеще-та.

- Несигурността е естествено състояние на живота, а интелигентният човек е този, който се научава да плува в нея, не да я пресушава.

- Сигурността не е да не се чупиш, а да се закаляваш още повече всеки път, когато животът те счупи.

- Всеки риск е огледало, в което съзираш своите слабости.

И още две мисли на Орион (ще се ми се, но не го попитах откъде той ги знае тези работи):

- Когато някой или нещо си отива от теб – човек, идея, надежда, илюзия – изпрати ги не с гняв и спрял с отпуснати ръце, а с благодарност и готовност да продължиш нататък.

- Всяка пукнатина в живота ти е възможност за нова светлина да стигне до теб.

06.01.2026 г.