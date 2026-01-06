След мощната доза нагълтване с анти-диктаторски анаболи, вдигнали пулса им до 300,

и в пряк резултат на нестихваща еуфория, реанимирала възторга им от Тръмп,

плюс безусловната тяхна вяра в правото на силния - ако е наш кучи син! - да раздава правосъдие и да прави каквото си пожелае...

не знам как ще изтрезняват превъзбудените продемократи,

ако в геополитическата суматоха, сътворена от Белодомното чудовище, то разпореди в името на Корпорация "Тръмп" да бъде окупирана Гренландия...

или ако Бункерното чудовище - друг психопат с развинтена от мегаломания и отслабена от деменцията фантазия - разпореди, например, Мая Санду да бъде заловена и транспортирана до Бутырка заради нарушаване на човешките права на бедните приднестровни руснаци.

Ах, да, той не е наш кучи син, затуй нему категорично се запрещава да прави нещо подобно...

06.01.2026 г.

P.S.

Отвличайки Мая Санду - ако продължим тези безумни разсъждения в резултат на откачалстването на Тръмп - може тя да бъде разменена за Мадуро.

И ако вие ни отвлечете някой президент, ние ще ви отвлечем друг президент и после ще ги трампим, т.е. тръмпим.