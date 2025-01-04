Възторжеността от опандизването на Злото Мадуро прелива в продемократическия лагер на девети вълни и неистови талази. Върви открито подиграване по адрес на онези, дето били оплаквали Международното право.

Жалко, че иронизиращите продемократи не разбират главното!

Не става дума за Международното право - то бе взривено от Путин с грозната му и мерзка Война срещу Украйна. То се оказа наистина, както бе писал някога един умен мъж, като паяжината на дулото на оръдието.

Или като паяжината на перките на бойния вертолет.

Става дума за нещо друго.

Става дума за това, че водена от користни, алчни, хищни и сребролюбиви (доларолюбиви) интереси, Корпорация "Тръмп" оповести на всички по присъщия на Белодомния сенилен нарцис начин, началото на брутална ера в международните отношения и глобалната сигурност:

Ерата на Правото на Силния.

Трудно е в момента да се оцени рационално (може засега главно емоционално) какви безумни последствия ще има от вчерашния акт на Корпорация "Тръмп" утре, когато всеки, който се смята за силен ще казва - щом за Тръмп може, защо за нас да не може?!

Ще може за Си, ще може за Ердоган (а той, както ми се струва, не е далеч от България), ще може за всякакви местни Силни, заобиколени от Слаби - вредом по света.

Отворете пожълтелите страници на Историята - най-кошмарните и кръвожадни насилия са били породени от Силния, който е решил, че силата му дава правото да прави каквото пожелае.

Победата на Корпорация "Тръмп" вчера не е победа за демокрацията във Венецуела. Тръмп мрази демокрацията в САЩ и няма да се грижи за демокрацията където и да било.

Тръмп има мощна сопа в ръцете си, най-мощната, тя се нарича Въоръжени сили на САЩ.

След Венецуела поне 10 държави (поне 10!) незабавно ще се заемат с придобиването на ядрено оръжие. То е последният довод на диктаторите вече. То ще е и силата на Слабите.

Победата на Корпорация "Тръмп" вчера може да се окаже утре пирова победа, а пирът на тази Корпорация от присвояването на най-големите нефтени залежи на планетата може да се окаже пир по време на чума.

04.01.2025 г.