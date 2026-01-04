Нашите възторжени продемократи разбираемо тържествуват за Мадуро и вече виждат всички диктатори в пандиза или в ада.

Но!

Ако с някои диктатори това може би и да се случи някога, но не сега, то те трябва да отговарят на четири условия:

1. Да нямат оръжия за масово поразяване, особено атомни такива.

2. Да нямат енергийни суровини в огромни размери, особено нефт и газ.

3. Да не са наши кучи синове, особено да не са американски такива.

4. Да не са щедри финансово спрямо корпорация “Тръмп”, особено в билиони (милиарди) и защо не - в трилиони долари.

А Бункерното чудовище не отговаря на първите две условия. И постепенно при Белодомното чудовище започва все по-очевидно и дори все по-очевадно да не отговаря и на вторите две условия…

Както казват в Перник:

Та те така…

04.01.2026 г.