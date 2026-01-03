И предпоследната от десетте ми прогнози, направени в началото на 2025 г. за Тръмп, се сбъдва - че той ще започне Война, която смята за малка, бърза, изгодна, победоносна.

Ок, всяка възможност Тръмп да си счупи врата или да го изритат през вратата е добър вариант…

А в “моята” част на квартал Люлин вече събират боклука!!!! Сметището “Люлин” получава глътка надежда.

Но “моят” подквартал - това е само подробност засега от люлинския пейзаж.

Вчера в кварталния супермаркет съседка ми каза, че решила да “разбишка” торбите край кофата пред блока (на 10 метра от детския кът) за да намести своята торба и през краката й хукнали три тлъсти плъха, честна дума!

А наоколо навсякъде е гмеж от разхвърчани отпадъци, хартии, торбички и гнилости, месец няма са стигне да се почистят. Освен ако люлинчани не разберат, че чистотата на живеещите в кочина - след взаимноубийствената разправия между столичния и районния кметове (познайте как някое израждане ще яхне недоволството и така рашизмът ще управлява, недай Боже, София възможно и Люлин - със сигурност) - е техен проблем също.

Както всяко спасение на давещите се - в случая в боклуци….

Вчера рашистките орки живи да не са! - нанесоха чудовищни ракетни удари над “моя” Харкив. Ад под небето!!

Но съм сигурен, че до няколко дни Харкив пак ще блести от чистота! Ще блести, та това е Харкив, а не Люлин все пак…

03.01.2026 г.