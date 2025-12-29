Зеленски няма друг избор, освен да търпи идиотиите на белодомния, натровил се като с беладона сенилен и физиологически и словесно изпускащ се черен лебед с риж перчем, на този отблъскващ и посредствен клоун, при чиито изпускания се разнася непоносима смрад.

Залогът за Украйна е твърде голям. Ако Зеленски не участва като зрител в поредната безумна и лишена от смисъл гротеска, ще страдат и умират още повече украинци.

Менталният разпад на Тръмп ескалира, но засега той, макар и луд за връзване, е президент на съществуващите също засега САЩ и това му дава огромни възможности - като на макак с Калашников, т.е. твърде лесно той може да причини твърде страшни беди.

Зеленски трябва към този тежък исторически момент да почесва егото и каквото още се налага на Тръмп, чийто срам и срамотии са безпрецедентни и потресаващи - на показ пред целия свят с грозна откровеност.

Войната може да бъде спряна само когато това бъде принудено да направи Бункерното чудовище. А чудовището няма и на грам такива намерения.

В момента всеки в Европа трябва да прави като мен - да се моли Украйна да издържи, докато Русия претърпи икономически и финансов колапс!

Защото днес цялата европейска сигурност се брани и отстоява с кръвта, болката, мъката, волята и смъртта на украинците.

