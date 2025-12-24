Добър познат се върна за празниците от САЩ.

Докато вчера да изпием по едно дълго кафе, преди да продължи за провинцията, аз го попитах Как е в Щатите?

Той ми каза:

- Бедна ни е фантазията, Ники, как е.

И продължи с депресивни разсъждения:

- Кажи ми какво би си помислил, ако - хипотетично!! - има една нормална и добре функционираща държава с огромно геополитическо влияние и изведнъж някакви тъмни сили:

-- слагат начело на държавата абсолютен сенилен и дебилен ку-ку...

-- всяват непримирими раздори вътре в нейното общество, които могат да експлодират с опустошителни последици...

-- систематично демонтират работилите близо 250 години добре балансирани и взаимно сдържащи се демократични институции...

-- изтеглят нейната социална структура в невъзможна за сатибилизиране пропорция, когато 1% от хората са сумарно 10 пъти по-богати от целокупните материални и нематериални активи на 90% от населението...

-- залагат мина със забавено, но непредотвратимо действие под главния геостратегически актив на тази страна - нейната валутна единица...

-- водят кръстоносен поход срещу не-белите етнически и религиозни групи, които много скоро ще се окажат мнозинство спрямо останалото, бялото население...

-- връщат жените два века назад с агресията, закрепяна в законодателство за забрана на абортите...

-- налагат планомерен и последователен отказ от ваксиниране, което неизбежно ще доведе до епидемии от ужасни и сякаш изкоренени в модерния свят болести, в резултат на които милиони хора в тази страна могат да умрат или да претърпят катастрофични ущърби по отношение на физическото и менталното си здраве...

Е, няма ли да си кажеш, че това е някакъв пъклен заговор срещу тази държава? Че наистина има тъмни сили, решили да я унищожат?

Не, не казвам, че има такива тъмни сили. Но ако нещо се клатушка като патица, кряка като патица... и така нататък, много добре знаеш израза.

А сега да ти кажа коя е тази държава - САЩ. И аз обмислям до година-две спасяване на бегом оттам, нищо, че половината живот ми мина в адаптиране към САЩ и бях щастлив допреди няколко години, че живея там.

24.12.2025 г.