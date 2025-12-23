Тревожни новини идват от САЩ, но те се вписват в набиращата сила деградация на американската външна политика. Директорката на Националното разузнаване вече откровено говори по опорки от Кремъл. И е без значение дали това е само заради печалния факт, че Тръмп мазохистично заема неприлични пози пред (под) садиста Путин или защото Путин го държи с ужасяващи компромати, които за разлика от онези файлове за педофилия няма да бъдат изтрити от паметта, нито пък изчегъртани като инструмент за въздействие и влияние.

Новото е, че администрацията на Тръмп вече престава да балансира някак между Русия, Европа и Украйна, а неотклонно, все по-открито и по-откровено заема страната на Путин и тепърва ще виждаме още доказателства за това - сваляне на санкции, натиск срещу Украйна, агресивно поведение спрямо Европа, превръщане на кремълските опорки в официални документи и изявления по върховете на управлението в САЩ.

С две думи - новото е, че Тръмп и бандата му преминаха без повече колебания в отбора на Путин.

На този фон България е опасно нестабилна - гнил плод, който може да падне в лапите на рашизма.

Мои ФБ приятели се тревожат за бързото преоиентиране в анти-евро-атлантическа посока на Герб.

Смехотворно ми е било - при условие, че главните пакости за България и фрапантни ползи за Русия се свързват с конкретни дела и далавери на лидери на Герб - да се говори за герберски евро-атлантизъм като част от ценностната им система (да отбележа - ценности и Герб звучи като оксиморон). Евро-атлантическото при Герб е мимикрия и симулация. Основно заради европейските фондове - за чието преразпределение и присвояване Герб изградиха цяла система от свои хора, конструираха йерархия от мрежи (ако щете - мрежа от йерархии) за лично, групово, кланово и партийно облагодетелстване от тези фондове.

Герб са като едни животинки в природата, които си сменят пола според нагона и ситуацията. Първо са от единия пол, а като им потрябва и им е изгодно, стават от другия пол.

Ориентацията на Герб спрямо геополитиката е ситуативна и меркантилна, нагонна и инстинктивна.

И все пак...

При цялата българска крадлива и корумпирана специфика, когато интересът клати ... геополитическата ориентация,

нещата са и много по-сложни, и с пъти по-опасни.

Обръщането в ориентацията не е само български келепирски пирует.

Това е постепенен процес, който придобива европейско измерение.

В Европа се формират и разрастват (социологията ги улавя с висока степен на достоверност) нагласи на антиукраинска основа, отчитащи:

и умората от Войната;

и популизма, който иска милиардите, насочвани към Украйна за себе си;

и влиянието на Тръмп като отприщващ ниски и низки крайно десни първосигнални наклонности;

и изпепеляващата роля на социалните мрежи, овластили простолюдието,

и - съвсем не на последно място - Уплаха от Путин.

Някога полезното идиотско обществено мнение в страха си от СъвеЦкия съюз казваше:

По-добре червен, отколкото мъртъв (better red than dead)!

Сега започва да се шири:

По-добре под (по-умерена версия - с) Путин, отколкото във война срещу него!

Нашите герберастки меркантилници със сетивата си на политически амеби и геополитически чехълчета и с нрава си на финансови скорпиони и икономически торни бръмбари просто улавят сигналите на тази тенденция и влизат в резонанс и инцест с нея.

А понеже с якия и не(раз)рушим гръбнак в администрацията - в централ(изира)ното управление и в общините - герберистите са незаобиколим фактор в политиката ни, доколкото разполагат с твърд 1 милион користно заинтересовани от участие на Герб във властта чиновници и техните семейства,

то тези ориентационни врътки и тази смяна на политическия пол на Герб са главна(та) опасност за България и нейната външна политика и политиката ѝ за национална сигурност и отбрана.

Ако в Герб има все пак читави хора (надявам се да са останали поне една шепа), те трябва да си дадат сметка, че тяхното корпулентно тяло е не по-малко рисково за България от неговия сиамски политически близнак - другото корпулентно тяло. И че тези две корпулентни телеса могат да тласнат страната ни в пропаст.

P.S.

Има - допускам - слаба надежда, че цели две корпулентни телеса на върха на държавата са вече твърде много и че от тяхната синхронизирана и инклузивна опция "и-и" в скоро време ще се премине към конфронтационната и ексклузивна опция "или-или".

23.12.2025 г.