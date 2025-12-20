Абсолютно лично мнение…

Знам, че е спорно, че е много спорно.

И все пак нали: По делата ще ги познаем и За делата ще ги признаем.

Принципите са морални категории. Те не са индулгенции за всичко, сторено и несторено. Те не са абстрактни, не са всеядни, не са всепрощаващи.

Ако служат за всеобщо опрощаване за конкретни позитивни постъпки след осъзнато системно безпринципно поведение, демократичните принципи дават лош знак, подават грешен сигнал.

Тогава те казват - правИ аморални неща, прибягвай до неморални компромиси, постъпвай безпринципно, обслужвай “лошите”, а накрая направИ нещо по така и имаш нашето застъпничество, нашата подкрепа, нашето рязане на вени, нашите убеждения.

Не е същото, но някога зовях на международни форуми западния елит:

- Не забравяйте генезиса и поведението на политиците в нашия регион!!!! Ако само защото изведнъж те са се пребоядисали и са започнали да казват това, което искате да чувате или ви е изгодно да слушате, вие вече ги припознавате за свои, то така нанасяте огромен ущърб на Демокрацията!

Защото всъщност създавате опасни прецеденти - позволявате на политици от региона ни да се занимават с престъпност, насилие, корупция, пране на пари, мафиозни похвати, а после да се преобуват в нови словесни демократични сандали и вие да им прощавате всичко и да им казвате: Вие сте нашите хора!

Всеки - политик, журналист, творец, професионалист, трябва да знае, че не еднократни правилни постъпки, а със системно и последователно поведение може да разчита на подкрепа от демократическата общност в трудни минути.

Демократичните принципи не са почистваща гъба, която отстранява всички петна от лекьосани с безпринципност биографии.

Всеки може да сгреши веднъж, дори воден от добри намерения и после да трябва са изкупва с години грешката си. Аз отлично знам това от личен опит.

Една грешка може да пречупи крилете завинаги, ако допусналият я има морал и знае, че е като сапьора - греши само веднъж.

Тук говоря за системно, за последователно безпринципно поведение.

И именно това ме кара да не подкрепям действия от продемократите тип Раймонда Диен за човек, който е доказал системно, че не ги заслужава.

20.12.2025 г.