Абсолютно лично мнение…
Знам, че е спорно, че е много спорно.
И все пак нали: По делата ще ги познаем и За делата ще ги признаем.
Принципите са морални категории. Те не са индулгенции за всичко, сторено и несторено. Те не са абстрактни, не са всеядни, не са всепрощаващи.
Ако служат за всеобщо опрощаване за конкретни позитивни постъпки след осъзнато системно безпринципно поведение, демократичните принципи дават лош знак, подават грешен сигнал.
Тогава те казват - правИ аморални неща, прибягвай до неморални компромиси, постъпвай безпринципно, обслужвай “лошите”, а накрая направИ нещо по така и имаш нашето застъпничество, нашата подкрепа, нашето рязане на вени, нашите убеждения.
Не е същото, но някога зовях на международни форуми западния елит:
- Не забравяйте генезиса и поведението на политиците в нашия регион!!!! Ако само защото изведнъж те са се пребоядисали и са започнали да казват това, което искате да чувате или ви е изгодно да слушате, вие вече ги припознавате за свои, то така нанасяте огромен ущърб на Демокрацията!
Защото всъщност създавате опасни прецеденти - позволявате на политици от региона ни да се занимават с престъпност, насилие, корупция, пране на пари, мафиозни похвати, а после да се преобуват в нови словесни демократични сандали и вие да им прощавате всичко и да им казвате: Вие сте нашите хора!
Всеки - политик, журналист, творец, професионалист, трябва да знае, че не еднократни правилни постъпки, а със системно и последователно поведение може да разчита на подкрепа от демократическата общност в трудни минути.
Демократичните принципи не са почистваща гъба, която отстранява всички петна от лекьосани с безпринципност биографии.
Всеки може да сгреши веднъж, дори воден от добри намерения и после да трябва са изкупва с години грешката си. Аз отлично знам това от личен опит.
Една грешка може да пречупи крилете завинаги, ако допусналият я има морал и знае, че е като сапьора - греши само веднъж.
Тук говоря за системно, за последователно безпринципно поведение.
И именно това ме кара да не подкрепям действия от продемократите тип Раймонда Диен за човек, който е доказал системно, че не ги заслужава.
20.12.2025 г.
ДЕМОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ИНДУЛГЕНЦИИ
