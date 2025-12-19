Ако Тръмп беше президент тогава:

-- Той нямаше да осъди издигането на Берлинската стена, а щеше да каже: Каква превъзходна идея е издигането на Берлинската стена, браво на Хрущов! Ние трябва да направим същото, за да бъде Америка велика завинаги!

-- Той нямаше да нарече Съветския съюз Империя на злото, а щеше да каже: Ние с генералния секретар Брежнев имаме прекрасни отношения, Съветите държат силин карти и това, което правят в Афганистан е забележително!

-- Той нямаше да подкрепи "Солидарност" в Полша, а щеше да каже: Това са левичарски, мафиотски, либерални и постоянно искащи пари групировки, които моят приятел Ярузелски има пълното право да смаже още в зародиш!

-- Той нямаше да събере голяма международна коалиция за първата Война в Залива, а щеше да каже: Моят приятел Саддам показва как защитава националните интереси един голям държавник и той е в пълното си право да конфискува нефта на Кувейт!

Няма да споменавам, че ако беше тогава президент, Тръмп щеше да е ЗА продължаване на робството в САЩ (там, където то някога е подкрепяно са днес все негови електорални крепости).

Също така, ако беше тогава президент щеше да разтури НАТО и да остави Европа сама да се справя със съветския ботуш.

Мога да продължавам в същия дух...

А накратко - Тръмп е всичкото онова, което САЩ някога не бяха и срещу което САЩ се бореха с всевъзможни и невъзможни, позволени и непозволени средства.

Сеге голямата опасност е, че САЩ ще станат всичкото това, за което говори и действа Тръмп.

Тръмп е бомба с часовников механизъм, заложена в самите основи на САЩ.

И тя тик-така, тя цъка - все по-зловещо.

19.12.2025 г.