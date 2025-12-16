Ако това не засягаше с потенциална катастрофична несигурност целия свят, а главното - Европа, можеше наистина да се запасим с пуканки и да наблюдаваме, казано по пернишки, сеира на САЩ.

До голяма степен глобалното, геополитическото надмощие на САЩ се дължеше на факта, че доларът е световната валута.

САЩ бяха държавата, в която доларите не свършват, защото печатницата за долари е в техните ръце. А всички недъзи на американската икономика, покривани с нови и нови отпечатани долари, мигом се разнасяха по света и другите държави и народи плащаха за тези недъзи прилична и често дори неприлична лепта.

САЩ бяха като една - с извинение за сравнението - пернишка мутра, която някога ходеше с пачка, тогава марки, в предното джобче на ризата и понякога любовно поглаждаше тази пачка - да му пошуми до ушенцето. И всички с ресторантчета и кафененца, сергийки и магазинчета около центъра на града му се усмихваха почтително и искаха той да купи стока именно от тях. Те дори му продаваха на по-ниска цена, знаейки, че той може да купува много стига да пожелае, защото има огромна пачка марки в джобчето. Освен това конкуренцията между тях да му продават именно на него, също снижаваше цената на продаваното. Продаваха му с отстъпка. Понякога голяма.

Същото ставаше десетилетия наред със САЩ, само дето пачката беше от никога несвършващи долари.

А разликата между реалната цена на това, което му продаваха и цената, на която те му го продаваха, някои левичари наричаха "имперски данък".

Но имаше и все повече има един проблем.

Само на пръв поглед световната икономика, финанси, геополитика, социална политика и т.н. бяха вързани за световната валута - долара. То всъщност беше малко като ловеца и мечката - той ли държи нея или тя държи него? По-скоро тя държи ловеца. Каквото и да разправя (и да си мисли) той.

Американската изключителност в геостратегията, геополитиката, геоикономиката, геофинансите, геоенергетиката и т.н. и на теория и още повече на практика беше и се дължеше - да потретя - на и заради изключителната световна, глобална роля на долара.

Но световната политика във всичките тези измерения не само бе вързана за долара, но и доларът и американската многопосочна и многостранна, дори много странна политика бяха вързани за световната политика.

Светът с политиките си бе мечката, а САЩ с долара си бе ловецът.

Сега Тръмп иска да насочи САЩ единствено към себе си, да ги махне от досегашната им роля на Америка фърст в света за да бъде Америка фърст в ... Америка.

Това е абсолютно невъзможно, освен ако не доведе до катастрофа на САЩ.

Мечката няма да пусне ловеца. И ще го държи. А може да го изяде.

Ловецът е силен само защото всички вярват, че той държи мечката!

Малко опростявам нещата. Но смисълът дори и без Бръснача на Окам е този:

- САЩ могат да бъдат САЩ само ако световната икономика е вързана за изключителната роля на долара като световна валута. Падне ли доверието към САЩ, защото те без бой сдават от две трети до три четвърти от света (Европа и Азия, Африка и Австралия), ще падне авторитетът и на долара, а светът ще му намери заместваща валута - святото място празно не остава.

И тогава ще бъде американско чудо, та ничие, както казват в Перник! Или експлозия - отвътре навън, или имплозия отвън - навътре.

Дали САЩ осъзнават как Тръмп ще ги закрие. И че преди да ги закрие ще ги затрие!?

А това ще бъде неизбежно, защото никак другояче няма да може да се съвмести световната роля на САЩ чрез долара с тяхната изолация, чрез вглеждане в пъпа.

Ако тази мрачна американска перспектива и по-скоро безперспективност на всичко, което прави Тръмп не засягаше и всички нас, особено в Европа, щяхме да гледаме уникален трилър, чийто хепиенд е възможен само ако докато е време не махнат или не премахнат главния злодей.

Време е да го направят!!!! Тук не важи По-добре късно, отколкото никога. Защото просто "късно" няма, а има само фатално късно.

И наистина може да се окаже фатално късно.

16.12.2025 г.