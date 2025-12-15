Надявам се да не се окажа прав в своето усещане, че евролидерите волно или неволно се включиха във философията на тръмпоидите, а именно:

- Да се иска само и единствено от Украйна да направи компромиси - както в обезпечаването на сигурността ѝ, така и с териториални отстъпки.

Освен че е "мюнхенски" стил натиск върху Украйна, то е и безполезно, защото само ще ескалира исканията на Путин.

Всяка едностранна отстъпка от Украйна ще доведе до нови и то категорични настоявания от Путин за още и още отстъпки.

Тръгне ли се по този път, лошо се пише и на Украйна, и на Европа.

Опасявам се, че в Берлин бродят мюнхенски призраци...

Дано да се привиждат само на мен.

