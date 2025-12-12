От повече от една година, още от преизбирането на Тръмп, независимо как съм нападан, опровергаван, осмиван и критикуван тук, твърдя:

-- От Тръмп трябва да се очаква и най-неочакваното.

-- За Тръмп трябва да се предвижда и най-непредвидимото.

-- При Тръмп не трябва да изненадва и най-изненадващото.

-- С Тръмп е възможно и най-невъзможното.

Само си представете най-неочакваното, най-непредвидимото, най-изненадващото, най-невъзможното!

И рано или късно Тръмп ще го направи.

Писал съм през тази архисложна и истерична година:

-- Тръмп е абсолютен примитив.

-- Тръмп е по-прост от най-простото число.

-- Тръмп е по-опасен от маймуна с Калашников.

-- Тръмп е самата низост - човек без принципи, без морал, без възпитание, без задръжки.

-- Тръмп е перфиден идиот, който няма да миряса, докато не подпали световна война. Или докато не си счупи главата.

-- Тръмп е най-лошият президент в историята на САЩ.

Мога днес да продължа в същия дух.

Мисля, че и за най-големите томаневерници по отношение на Тръмп не останаха илюзии.

Новото при Тръмп е, че той вече освен без задръжки е и без спирачки.

Безумец и мерзавец без спирачки!

Оттук нататък всеки ден Тръмп ще генерира нови все по-абсурдни, все по-разрушителни, все по-злокобни, все по-опасни, все по-безумни идеи.

Тръмп вече лети към пропастта и колкото повече лети към нея, той толкова по-бързо лети към нея.

На всички ни е тревожно и тревожността ни расте. Да, има основания за това.

Защото президент на САЩ е психопат с програсиращи психопатия, деменция, идиотия, обсесия, маниакалност и нарцисизъм.

И все пак - ако човек или общество се отдаде на ескалираща тревожност, до полудяването от страх няма да е далеч.

Вземете се в ръце, да се вземем в ръце!

Патологията "Тръмп" ще ни разруши, ако ѝ позволим да ни обземе до ... патология вътре в нас - вътре във всеки един от нас и вътре в обществото.

Баща ми казваше когато беше много трудно и страшно, а повярвайте ми, на внук и син на врагове на народа често е било адски трудно и страшно:

- Когато ти е твърде тежко и опасно, дишай дълбоко през стиснати зъби!

Дишайте дълбоко през стиснати зъби!

И още казваше баща ми:

- Нищо не е толкова зле, колкото ни се струва, макар да не е толкова добре колкото ни се иска.

Същото и на мен ми се ще да ви кажа:

- Днес нищо не е толкова зле, колкото ни се струва! И това ще мине, отмине и замине!

12.12.2025 г.