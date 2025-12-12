От повече от една година, още от преизбирането на Тръмп, независимо как съм нападан, опровергаван, осмиван и критикуван тук, твърдя:
-- От Тръмп трябва да се очаква и най-неочакваното.
-- За Тръмп трябва да се предвижда и най-непредвидимото.
-- При Тръмп не трябва да изненадва и най-изненадващото.
-- С Тръмп е възможно и най-невъзможното.
Само си представете най-неочакваното, най-непредвидимото, най-изненадващото, най-невъзможното!
И рано или късно Тръмп ще го направи.
Писал съм през тази архисложна и истерична година:
-- Тръмп е абсолютен примитив.
-- Тръмп е по-прост от най-простото число.
-- Тръмп е по-опасен от маймуна с Калашников.
-- Тръмп е самата низост - човек без принципи, без морал, без възпитание, без задръжки.
-- Тръмп е перфиден идиот, който няма да миряса, докато не подпали световна война. Или докато не си счупи главата.
-- Тръмп е най-лошият президент в историята на САЩ.
Мога днес да продължа в същия дух.
Мисля, че и за най-големите томаневерници по отношение на Тръмп не останаха илюзии.
Новото при Тръмп е, че той вече освен без задръжки е и без спирачки.
Безумец и мерзавец без спирачки!
Оттук нататък всеки ден Тръмп ще генерира нови все по-абсурдни, все по-разрушителни, все по-злокобни, все по-опасни, все по-безумни идеи.
Тръмп вече лети към пропастта и колкото повече лети към нея, той толкова по-бързо лети към нея.
На всички ни е тревожно и тревожността ни расте. Да, има основания за това.
Защото президент на САЩ е психопат с програсиращи психопатия, деменция, идиотия, обсесия, маниакалност и нарцисизъм.
И все пак - ако човек или общество се отдаде на ескалираща тревожност, до полудяването от страх няма да е далеч.
Вземете се в ръце, да се вземем в ръце!
Патологията "Тръмп" ще ни разруши, ако ѝ позволим да ни обземе до ... патология вътре в нас - вътре във всеки един от нас и вътре в обществото.
Баща ми казваше когато беше много трудно и страшно, а повярвайте ми, на внук и син на врагове на народа често е било адски трудно и страшно:
- Когато ти е твърде тежко и опасно, дишай дълбоко през стиснати зъби!
Дишайте дълбоко през стиснати зъби!
И още казваше баща ми:
- Нищо не е толкова зле, колкото ни се струва, макар да не е толкова добре колкото ни се иска.
Същото и на мен ми се ще да ви кажа:
- Днес нищо не е толкова зле, колкото ни се струва! И това ще мине, отмине и замине!
12.12.2025 г.