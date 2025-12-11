Някога и наистина твърде някога, доста преди 10 ноември, си съчинявах стихчета. Тези, които открих в огромния си архив, ги качих на своя сайт в рубриката “Ескизи от младостта”.

Днес си припомних едно стихотворение “Циганки” от много отдавна и завинаги отлетялата моя младост.

То започваше така:

С демодирани рокли

и сплъстени коси,

изпокаляни, мокри,

със гребла и метли…

После се разказваше как ги подминаваме, внимавайки да не се докоснат до нас и как с техния труд градът грейва от чистота.

Накрая завършвах така:

А подире ни скришом

с тиха завист кръжи

и горчиво въздиша

ято смугли жени.

Припомних си всичкото това, защото минавайки по работа из квартал Люлин, видях ято смугли жени да почистват старателно тротоара, а на 2 метра от тях се бе пльоснало и пръснало във всички посоки сметище 2 метра на 20 метра - грозно, мръсно, противно, уродливо и вонящо.

Близо до Общината, впрочем.

11.12.2025 г.