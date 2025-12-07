Участвал съм в четири поредни знаменити международни конференции по сигурността в Мюнхен.

За тях - друг път.

А след това бе онази подобна конференция през 2007 г., когато Путин държа брутална и плашеща антизападна, антиевропейска, антилиберална, антидемократична и откровено, очевадно реакционна реч.

Тези дни гледах един сериен документален американски филм за близката история и международните отношения.

Там показват как първо Путин седи редом до любимата си фрау Маркел като първи дружки, а после с озлобено лице и с мразещи аудиторията жестове държи тази реч (дават зловещи пасажи от нея).

И знаете ли какво?

След тази “историческа” и истирическа реч залата (президенти, премиери, военни и външни министри, шефове на служби и високопоставени съветници по сигурността) избухва в аплодисменти, а американският министър на отбраната се ръкува дружелюбно с Путин!!!!

Всъщност Путин им казва какви са неговите злокобни планове!

Такава кокоша геополитическа слепота на западния висш управленски елит в сигурността и отбраната!!!!

А после Олеле!!

Олеле я!!!!

07.12.2025 г.

P.S.

Помолих ИИ на телефона ми да пресметне колко дни е била т.нар. Велика отечествена война на СССР срещу нацистка Германия и колко дни вече вилнее т.тар. Специална военна операция на Русия срещу европейска Украйна? Кога двете Войни ще се изравнят по продължителност?

ИИ ми отговори:

- От 24 февруари 2022 г. до днес, 7 декември 2025 г., са изминали 1382 дни.

- Великата отечествена война трае 1418 дни.

- Двете Войни ще се изравнят по продължителност на 12 януари 2026 г.