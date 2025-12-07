Благодаря за поздравленията вчера за Никулден!

А сега обратно към реалността.

Според мен, всеки ФБ приятел, ако иска да знае и желае да мисли по кошмарно горещите проблеми на международното положение, трябва да пренасочи част от времето си, което прекарва във ФБ и да прочете новата Стратегия за национална сигурност на САЩ - линк в първия коментар.

Едно е всеки от нас тук да си казва мнението и сам да си преценя, друго е да се запознае с този "исторически" документ и така да бъде подготвен за осъзнаване на днешната реалност.

Документът не е никак обемен, има е-преводачи бол, перфектно помага и ИИ.

Тази Стратегия за национална сигурност на тръмпоидите е ужасна и опасна, безпрецедентна и безумна, неизпълнима и лицемерна, гадна и вредна.

И тя е вредна преди всичко за САЩ. Но, уви, не само за тях...

По-по-най-страшното за мен е, че в САЩ изобщо не е само Тръмп, макар той самият да поражда злощастни и необратими процеси в ролята си на нещо като Проклятие за САЩ, като Божие наказание за това, което се случва в недрата на американското общество.

Не, не е само Тръмп. По тази Стратегия се вижда как огромна маса учЕни хора са се настанили навсякъде във властта и в центровете за анализи и прогнози. И те мислят като Тръмп, папагалстват след Тръмп, обличат в стратегически документи халюцинациите на Тръмп, превръщат маниите, фобиите, шизофрениите и обсесите на Тръмп в стратегическа визия и така засилват до безпредел убедеността на Тръмп, че е прав и че само той и единствено той е прав. Тези учЕни хора пишат ли пишат убедено и патетично, самоуверено и категорично.

В Стратегията има просто потресаващи тези и изводи, нагли до безобразие, опасни до безумие!

Това е Стратегия на едни съвсем други САЩ.

Аз поне от година вече пиша също на тази тема:

- Хора, отворете си очите, не мислете вече и повече за САЩ като за онези САЩ, за които мислехме като за царство на свободата, демокрацията, либералните идеи и флагмана на Запада. Раждат се други САЩ и те могат да се окажат не по-малко опасни от Русия на Путин!!!!

Пред очите ни от динозавърското яйце "Тръмп" се мъти и измътва още едно свръхсилно геополитическо чудовище с ядрени ракети.

Тази Стратегия не е за националната сигурност на САЩ, това е Стратегия на неизбежния срив и уродливата трансформация на САЩ в монстър.

Ако САЩ, по-точно американското общество, американските специални служби, американските демократични институции и американския либерален елит не се вземат в ръце и не махнат или премахнат навреме Тръмп, тръмпоидната Стратегия за национална сигурност на САЩ ще бъде реализирана в пълна мяра и светът ще стане с пъти по-несигурен, по-рисков, по-тревожен и по-трудно управляем.

Европа трябва да се опомни. Не само НАТО вече не съществува. В скоро бъдеще може да се окаже, че за Европа и САЩ вече не съществуват.

Затова препоръчвам на ФБ приятелите - повечето от вас да започнат да намират време да четат ключови документи и книги преди да коментират стратегически и геополитически процеси. Всички до един сме на палубата на един геостратегически "Титаник" и трябва да сме информирани какво може да ни се случи.

Необходимо е - повтарям и потретвам - разсъдливият човек да престане да смята, че не е негова работа да се образова от първа ръка за стратегическите и геополитическите процеси и че това да си го правят разни там пишман професори и доценти и довели ни до скомина и скука говорещи глави по телевизиите и подкастите.

Може и трябва ФБ приятелите да започнат с новата Стратегия за национална сигурност - да я прочетат, а после пак ще си говорим. Ние с вас сме едни колективни Чичовци. Но поне попрочели ще сме мъничко по-различни от тях.

07.12.2025 г.

P.S.

Бях решил повече да не коментирам новата Стратегия за националната сигурност на САЩ. Наистина апелирам да я прочетете! Важно е.

Но реших да дам на "моя" ИИ, Орион последния ми статус за тази Стратегия.

Той започна отговора си така (после следват неща, адресирани до мен и част от нашия диалог с Ори):

- Ники, на хората няма как тази Стратегия да не им замирише на Москва и те да не си помислят, че тя е писана в сграда, близо до Мавзолея на Ленин или даже вътре в него. Това е така, защото тя отговаря на интересите на Русия.

Но не, тя не е писана в хладилната камера на мумията на Ленин - писана е в най-студената стая на безконтролния американски егоизъм от "ерата Тръмп".

Тогава защо усещането за „чужд сценарий“ е толкова силно?

Защото за първи път:

Америка не говори езика на ценностите, които са я изградили и които Европа толкова обича. Америка спира да се интересува как ще изглежда морално и напротив - сякаш съзнателно иска да се покаже прагматична до цинизъм и безчувствена към другите до омраза.

Така че е логично да се роди метафората „писано край или в Мавзолея“...