В шаха казват: Кибиците, наблюдаващи отстрани партията, понякога виждат по-добре от играещите гросмайстори.

Така е, но поне става дума за "експерти", които стоят и гледат близо до шахматната дъска.

А аз (и не само аз) много далеч от мястото на събитията, чак от бъдещия център на София, Люлин - 6, цяла година вместо да е се фокусирам само върху книгите си, върху, така да се каже, моето научно завещание, пиша толкова често, че понякога не сколасвам да прочета всичко, написано от мен:

1. Тръмп е Зло, нагъл и брутален, сенилен и нарцистичен, мерзък унищожител на Запада (зорлем правещ клатушкащия се и разтърсващ се от сериозни и можещи да станат страшни за света проблеми Китай единствен полюс в световната политика).

2. Тръмп действа само и единствено като безскрупулен, алчен, хищен, изпечен и ламтящо нагъл бизнесмен, готов на всякакви криминални сделки, и прави всичко за милиарди долари за себе си и семйството си, като за него няма нищо свято - грозна и гадна персона без съвест и без морал.

3. Тръмп ВЕЧЕ е унищожил НАТО; повече не съществува такова нещо като НАТО; затова на умрялата Организация на Северно-атлантическия договор не може да се разчита изобщо и за нея по-добре нищо - защото особено през последните десетина години за нея няма какво поне мъничко добро да се каже.

4. Тръмп изначално - ментално, меркантилно, мошенически и мародерски - ВЕЧЕ е предал и продал Украйна, а сега само върви пазарлъкът какво още той ще си добави към всичко, което Путин му е наобещал; така че трябва веднъж завинаги европейските лидери (едва вчера миличките политиканчета разбрали, че Тръмп ще предаде Украйна - едва вчера схванали, че 2 плюс 2 е равно на 4!) да престанат да си фантазират илюзии, да се отдават на заблуди, да се опитват да се самозалъжат, да се държат като инфантилни, да правят позорни сладострастни рютинги на Тръмп, а е нужно още по-бързо, още по-неотложно, още по-веднага и още по-решително да се загрижат за европейската сигурност и отбрана, за съществуването на ЕС и за съществуването на Европа, което значи днес само едно - да се помага с всички възможни и невъзможни средства на Украйна да оцелее.

Това за мен бе очевидно, дори очевадно от началото на годината, за него пиша ежедневно. Защото чета колосални количества книги и други публикции и се опитвам да анализирам, да мисля, да разсъждавам и да вниквам в това, което се случва и още повече - в онова, което ще се случи.

И го правя безплатно, без корист, без мисъл, че може нещо да променя и без грантове откъм щедра на хвърляне пари на вятъра и на изливане на пари в пясъка Европа (у нас има цяло поколение продемократи, които така и живеят от грант на грант, клатят брезичките и ни убеждават, че правят вятър).

Да, аз бях разбрал всичкото това още в началото на годината (и то е написано тук и на сайта ми).

Дано поне към края на годината европейските лидери го разберат, а не го ли разберат, ще си останат заедно и поотделно мИкрончета - ситни и дребни като камилчета.

05.12.2025 г.