Не се заблуждавайте с илюзии, не се самозалъгвайте с празни надежди:

В дневния ред на все по-единната, все по-сплотената, все по-задружната и все по-общата делегация на САЩ и Раша по т.нар. Преговори за мир, има 100 точки - 1 политическа и 99 свързани с бизнес по тръмпанарски и с кагебистки номера по путински - правене на пари, ударяне на кьоравото, гонене на келепира и въртене на далавери.

Единствената политическа точка е отстраняването, а ако се наложи елиминирането на Зеленски.

И нищо друго политическо.

Останалото е гешефт - личен за Тръмп и отличен за Путин.

01.12.2025 г.