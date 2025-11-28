Писах тук наскоро за ножа, който украинското общество само си заби в гърба, вкарано в т.нар. корупционен скандал.

Корупция в Украйна има и тя не е по-голяма от корупцията поне в 8 страни от ЕС, включително от корупцията в България.

А президент на САЩ е Корупционер номер 1! Нагъл и откровен, очевиден и очеваден корупционер...

Част от украинците така и не разбраха колко перфектен бе таймингът за тази "антикорупционна" атака, както по-рано така и не разбраха с късогледия си либерален патос защо Зеленски се опита да прокара онзи закон в парламента, който после бе прегласуван. Защото Украйна не е проядена от корупция, а от ждуны (чакащи рашистите) из службите за сигурност и ... антикорупция.

Толкова е просто и логично - и за това също писах тук:

Да, Въоръжените сили на Украйна са храбри и потресаващо силни хора. Хора герои, велики бойци! Но те са инструментът за съхраняването на Украйна. Те са ръката, която удря в мордите рашистите. Обаче главата, която движи тази ръка, стратегическият лидер със стратегическото ръководство на Украйна в това фатално за Украйна време е Зеленски!

И Зеленски се направи сам такъв, той не бе парашутиран, той не бе подставено лице, той се превърна в големия Лидер на Украйна.

Зелеенски е Спасителят (засега) на Украйна!

На моята Украйна, където преминаха 8 най-хубави години от младостта ми.

Ето защо атаката срещу Зеленски този път е чудовищна. И маса украинци се вързаха елементарно на този пошъл ченгесарски трик!

Как не го разбраха?! Поради глупост!

И заради подобна като тази историческа глупост те сега страдат невъобразимо под рашистките обстрели и с хилядите, десетки хилядите, стотици хилядите си жертви!

Но този разговор за глупостта сред част от украинското общество би трябвало да се води след като Украйна оцелее.

Защото най-популярният политик в Украйна бе преди време Путин. Путин!

Защото Украйна бе вързана за Русский мир - информационно, пропагандно, ресурсно, олигарахично, ченгесарски.

Без да разбирам от почти нищо, някога, в средата на 70-те години питах моите приятели в Харков, за които сега сърцето ми се къса и върху които се сипят рашистките бомби - как така в Украйна вие украинците говорите на чужд език? Все едно в България ние да не говорим на български?!?! А те ми отговаряха нелепо наивно - не е важно на какъв език говориш, а какво говориш!

Така ли???? Не е важно ли?

Та вие ставате част от чуждо имперско въздействие, вие сте като слона, който докато е малък го връзват за масата, после махат масата, но той стои сякаш е вързан. Навикът е първа природа, не втора.

Самият Зеленски правеше касови филми на руски защото това давало по-голям пазар и повече печаалби! Всичките му филми съм гледал - за мен не беше добър актьор и всичко в тези филми нерядко бе проруско или поне не проукраинско. А сега олеле! Олеле я!

Още Чаадаев (1794-1856) бе казал (цитирам по памет) Русия е пример за това как не бива да се живее. Украйна приемаше много от начина, по който живееше Русия.

Това се наказва от Историята!

Никъде Русия не е донесла добро на тия, доброволно или доброзорно приемали нейния начин на живот, който е пример как не трябва да се живее.

И сега какво се случва? Елементарно, Уотсън!

В абсолютен синхрон:

-- Путин

-- Тръмп

-- украинските мераклии да вземат властта

-- проядените от рашистко влияние украински служби

и

-- глупостта (историческа, заради която си патят) у част от украинското общество (болни, съветизирани, путинолюбящи и късогледи хора с промито от руссский мир съзнание)

започнаха тотална акция за отстраняването на Зеленски.

Зеленски е пречката за окончателното пречупване на гръбнака на Украйна.

Дано Зеленски удържи и издържи!

Натискът върху него е колосален, кошмарен, коварен, координиран!

Ако Зеленски оцелее - на поста си и дори физически, ще оцелее и Украйна.

Въпреки САЩ,

въпреки Русия,

въпреки Порошенко, Тимошенко и вся осталяная ...

въпреки плъзналите из властта и активирани прорашистки ченгета

въпреки историческата глупост на част от украинците.

Моля се за Украйна!

Молете се за Украйна и вие!

Най-малкото защото след като падне Украйна, ние сме наред.

И рашистите и техните подлоги у нас няма да ни простят.

Няма да простят на България.

28.11.2025 г.