1.

Този “мирен план” не може да бъде друг, освен мерзост, гадост, наглост и подлост, защото

Тръмп е ментално и мазохистки обсебен от бруталния и садистичен Путин (тази обсесия - без-ценностна, безнравствена, физическа и сексуална - е нелечима и неудържима),

а Уиткоф(в) само държи писалката, докато Дмитриев диктува.

За разлика дори от Чембърлейн, който приема нещо безумно защото “тупо и глупо”, но искрено и чистосърдечно вярва, че прави добро на света,

чрез този “план” откровено и съзнателно се угажда на Путин и със заслепени от корист и маниакалност сетива Тръмп пише възможно най-позорната за САЩ страница, падайки заедно с тях, със САЩ ужасно ниско и грозно низко….

2.

Не е утеха на фона на възможните трагични последствия за Украйна, но поне виждам тук, че повечето все пак надяващи се на синилния нарцис Тръмп, вече изпитват това, за което пиша от година - презрение към този изпечен социопат!

Следващия път, когато Тръмп започне да разиграва театър и сякаш да се отмята от зловредността си към Украйна, не му се връзвайте - той е луд за връзване. Колко пъти и аз ви молих за това!

Четете книгите за него (има ги на фалове), мислете, анализирайте, прогнозирайте!

Тръмп е Зло. Огромно, подло, гадно, цинично, омерзително Зло!

Нищо добро за Украйна Тръмп няма да направи.

Но и с това, което тези дни Тръмп причини на Украйна, той само приближава своя фатален край като президент (поне) - все по-неизбежно е да си счупи врата.

А казано малко по емоционално, помнете моето проклятие ???? - до две години и Тръмп, и Путин, и Си ще загубят високите си постове (поне)…