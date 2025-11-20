Тук украинци и проукраинци ми пишеха доста неприятни неща като им казвах колко самоубийствено за Украйна е това тяхно отношение към т.нар. корупционен скандал.

Просто лудост...

Да, корупцията е нещо отвратително. Ала корупция и то в грамадни размери има в много демократични държави; има я в България, шири се в Европа. Превърнала се е в официална политика на сенилното Зло - Тръмп.

А помним как германски премиер отиде на работа при Путин.

В абсолютен синхрон американските и руските спецслужби радухаха скандала до небесата - с помощта и на украински медии и на части от украинското общество.

Елементарно Украйна сама си заби нож в гърба!

Даже Путин не може така да я оклевети...

Аз не съм за никакъв култ към Зеленски, но той от средна ръка актьорче-чалгарче се превърна в Лидер! Той се направи такъв сам, той направи най-много за това Украйна да я има (зедно с храбрите украински бойци на фронта) - Зеленски, а не Залужни, който профука контрнаступа, но е мит, надут като балон и се кипри с папийонки по дипломатически соарета.

Всеки в Украйна, който напада Зеленски днес, отслабва Украйна и прави нейното оцеляване да виси на косъм.

Първият мерзавец бе Арестович. Сега по неговия път упорито върви Портников, но тук продължават да го цитират и да му се възхищават.

И много умният човек може да прави много груби грешки. Опасявам се, че Портников е тръгнал по пистата надолу, към дъното - където се оказа Арестович.

Т.нар. корупционен скандал отслаби значително позициите на Украйна. Този скандал бе активиран точно по времето, когато се съставяше гадният "мирен" план - разработен от гадни хора, начело с най-голямата гадост - Тръмп.

Първи пусна слуха за колосалната корупция в Украйна кагебисткото ченге Швец...

Нови и нови риби-бананки се хващат на тази въдица и карат Украйна да се мята като риба на сухо...

Аз отдавна им казвам на онези украинци, които много нападат Зеленски и търсят само поводи да го очернят - ако продължавате така, след 3-4 години ще четем бодър рапорт, тиражиран всесветовно от множество мисирки:

- В остатъчна Украйна, свила се до една осма от предишната постсъветска република, с център Лвов, се приеха нови радикални мерки за борба с корупцията!

20.11.2025 г.