Периодично продемократите се превъзбуждат позитивно на тема "Тръмп". Все се надяват, че щом Тръмп е президент на САЩ, то, както казват в Перник, нЕма начин да нЕма начин той да не направи нещо добро за прогресивното човечество, работническата класа, трудовото селячество и творческата интелигенция!

Аз още преди изборите твърдях (на база на прочетените бестселъри за него), че:

-- От Тръмп трябва да се очаква и най-неочакваното.

-- За Тръмп е нужно да се предвижда и най-непредвидимото.

-- При Тръмп не бива да ви изненадва и най-изненадващото.

-- С Тръмп е възможно и най-невъзможното.

Но каквото и да се случи заради Тръмп и с Тръмп, то ще е лошо за нас.

И още, твърдях, че Тръмп не бива да се оценява с нормални политологични и социологични мерки - той е Зло; той е патология; той е катастрофичен провал на американското общество; той е брутален и сенилен нарцис с перверзна без-ценностна система.

И днес, година след изборите, продължавам да смятам така.

А по отношение на варварската Война на Русия на Путин (забележете - не само на Путин, а на Русия на Путин!) срещу Украйна ще кажа отново и отново следното.

- Да, има много неяснота, цари огромна неизвестност, ширят се всякакви слухове и ни връхлитат какви ли не отгласи от пропагандната агресия, която Русия на Путин системно осъществява срещу Демократичния свят, но определено ясно е следното:

Тръмп винаги ще обслужва геополитическите безумия на Путин, докато причинява на Русия икономически щети.

На разяждания от политическа (и не само политическа) идиотия Тръмп перверзно е нужна силна в геополитическо и военно отношение, но слаба в икономическо и финансово отношение Русия.

Тръмп двойно и долно (като в онези файлове) в пасивна поза обслужва и обнежва Путин: - харизва му това, което вампирската мегаломания на Путин иска,

т.е.

да бъде призната Русия за полюс (или поне за незаобиколим фактор) в международната сигурност като цяло;

плюс

право на Путин да заяви, че е победил във Войната.

Що се отнася до икономическата катастрофа и финансовия колапс, които ще сполетят Русия, то това за Путин е гротескно второстепенно - Путин пет пари не дава за икономиката и финансите на Русия, на него не му пука за обществото, народа, гражданите и за отделния човек в Русия, защото руснаците (россияните) са най-безгръбначния и страхлив народ днес, който не смее дори да диша без разрешение от Путин и чекистката му глутница.

Вече е очевидно това, което се предполагаше и дори можеше да се знае, ако бе направена психо(логическа)анализа на Тръмп, вместо непрекъснато да бъде обсъждан той от политологическа и социологическа гледна точка:

- Онези файлове осветиха най-неочаквано с откровена, стресираща яснота истинската същност на Тръмп:

Тръмп иска да изглежда пред публиката активен мачо и мъжага-садист, докато в скритата страна на противната си, болна, отблъскваща, увредена и уязвима натура той е само пасивен слабак и женчо-мазохист.

Тръмп става потресаващо покорен и направо неудържимо послушен когато срещу себе си има някой, който в неговите, на Тръмп очи, е алфа мъжкар, властна персона, силен властолюбец, налагащ волята си тиранин.

Пред такъв тип Тръмп се разтапя и разтреперва, заема унизителни пози и отдава целия контрол върху ситуацията доброволно, дори е склонен на самоунижение и обезличаване.

Подобно болестно, нагонно и инстинктивно състояние е добре известно и е описано в множество книги. Именно по този начин, а не главно заради други зависимости (не, че ги няма и не, че не му влияят), Тръмп е като пластилин в ръцете, по-скоро в лапите на Путин.

Всичко това можеше да се премълчава, в края на краищата такива психологически нагласи и психически дефицити са нещо много лично и съвършенно интимно, ако те не бяха водещи мотиватори и спускови механизми в поведението на Тръмп като президент на САЩ и оттук - като най-влиятелния човек на планетата.

Затова политикът Тръмп е аморален урод и последиците от неговото президентстване ще бъдат опустошителни за САЩ и трагични за останалия разумен свят.

19.11.2025 г.