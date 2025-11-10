В Русия на Путин има всеобщ консенсус, че бюджетът за следващата година е абсолютно лъжлив, фиктивен, невъзможен, съшит с бели (всъщност кървави) конци; свободно съчинение на несвободни експерти; безполезно начинание и като замисъл, и като реализация. Той предвижда трилиони печатни хартийки (фантики) за убийството на украинците и разрушаването на Украйна.

Докато в същото време се разпада и върви стремително към колапс самата Русия на Путин.

Това е бюджет, предназначен не за функционирането на държавата, а за очите на един-единствен човек, така че да отговаря на неговите измислени представи за измислената реалност, в която той обитава.

Нищо ново под слънцето.

Новото при патологично болните от идиотия диктатори е добре забравеното старо.

Германия на Хитлер също в края на 1944 г. създава старателно съчинен за очите на един-единствен човек бюджет за финансовата 1945-1946 година. И в този бюджет с нацистка прецизност са предвиждани перо след перо колосални средства по технократични планове за изтреблението на милиони хора...

За Русия на Путин 2026 година може да се окаже това, което за Германия на Хитлер бе 1945 година...

10.11.2025 г.