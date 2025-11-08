Малко геополитическа аритметика (със закръгление към най-близкото цяло, извинете за повторението, кръгло число):

В годишен разрез:

— Разходите на Китай за закупуване на нефт от Русия са се понижили с 60%, а обемите на закупуване са се увеличили с 60% (Китай е започнал да препродава на по-високи цени закупения от Русия нефт, включително, дръжте се, на Русия във вид на продукти след преработка).

— Печалбите на най-големите западни нефтени (да ги наречем така) компании са се увеличили с 60%.

— Загубите на руските нефтени компании са се понижили на 60%.

С няколко думи - Западът и Китай само при нефта са на огромна годишна печалба, точно както Русия е на огромна годишна загуба!

Нищо не се създава и унищожава, само преминава от едни банкови сметки в други.

Ето това е Путин!

СССР се разпадна заради некадърно колективно ръководство и системи дефицити от управление, технологии, политика и обществена подкрепа.

Русия на Путин ще колабира заради едноличната, скарана с нормалната логика, авантюристична и просто дебилна власт на един-единствен човек (ако е човек изобщо, а не двукрак звяр).

И още няколко спорни думи:

Войната в Украйна за храбрата и мила на сърцето ми Украйна е трагедия, чудовищно изпитание, изтичаща кръв и вечна слава.

Но тази Война е и нещо като много изгодна сделка, от която печелят баснословно кръгове на Запад и целокупен Китай на др. Си.

И те печелят толкова много, че в техните планове тази Война е на принципа Колкото повече (продължава), толкова повече (ще продължава)….

08.11.2025 г.