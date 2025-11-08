Малко геополитическа аритметика (със закръгление към най-близкото цяло, извинете за повторението, кръгло число):
В годишен разрез:
— Разходите на Китай за закупуване на нефт от Русия са се понижили с 60%, а обемите на закупуване са се увеличили с 60% (Китай е започнал да препродава на по-високи цени закупения от Русия нефт, включително, дръжте се, на Русия във вид на продукти след преработка).
— Печалбите на най-големите западни нефтени (да ги наречем така) компании са се увеличили с 60%.
— Загубите на руските нефтени компании са се понижили на 60%.
С няколко думи - Западът и Китай само при нефта са на огромна годишна печалба, точно както Русия е на огромна годишна загуба!
Нищо не се създава и унищожава, само преминава от едни банкови сметки в други.
Ето това е Путин!
СССР се разпадна заради некадърно колективно ръководство и системи дефицити от управление, технологии, политика и обществена подкрепа.
Русия на Путин ще колабира заради едноличната, скарана с нормалната логика, авантюристична и просто дебилна власт на един-единствен човек (ако е човек изобщо, а не двукрак звяр).
И още няколко спорни думи:
Войната в Украйна за храбрата и мила на сърцето ми Украйна е трагедия, чудовищно изпитание, изтичаща кръв и вечна слава.
Но тази Война е и нещо като много изгодна сделка, от която печелят баснословно кръгове на Запад и целокупен Китай на др. Си.
И те печелят толкова много, че в техните планове тази Война е на принципа Колкото повече (продължава), толкова повече (ще продължава)….
