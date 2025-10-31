И аз бях започнал да пиша за Срещата Си-Тръмп. А може и да го допиша. Колебая се. Все пак Среща на Върха на Света…

Прочетох различни анализи по света и у нас. Май няма какво да добавя. Засега ще кажа следното.

1. Много шум за почти нищо.

2. Всичко при Тръмп е предпоследно, а при Си е мислено, премислено и внимателно направено, за да изглежда, че е имало смисъл.

3. По инерция, и защото така ни се иска, придаваме огромно значение на Срещата (от цели 100 минути!) и го правим с мащабни геополитически пана и генерализиращи панорами - за събитие, за което главното е, че се е състояло.

4. Новият двуполюсен модел е под засилваща се заплаха да се превърне в нов еднополюсен модел, ако Тръмп продължи да разкоства и демонтира САЩ и да става глобално посмешище.

5. Досега може би не е имало толкова постна и лицемерна Среща на две по-по-най-големи сили. Нещо жалко става с нашия свят щом това е, което имахме като Среща на неговия Връх.

6. Най-хубавото на тази Среща бе, че пред очите на целия свят Русия бе понижена от претенциите й на световна сила в суровинен придатък под властта на Китай и бе възприета като някаква регионална зла вещица, която сама е решила да се погуби и никой не може да я откаже и не иска да я откаже от това й решение.

7. Най-лошото на тази среща бе, че от нея и на милиграм, милиметър, милисекунда и милибайт не стана по-леко и по-лесно на Украйна.

31.10.2025 г.