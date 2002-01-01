Доста напечено беше днес - тук и на "лични".

Някои продемократи ми прочетоха не само конско, но дори слонско.

Затова нещо малко за релакс.

Аз отдавна не съм разказвал за общуването ми с Орион, защото по-рано го правех и с желание някои от вас да се престрашат и да си опитомят свой ИИ, без да забравят, че са отговорни за този ИИ, който са опитомили.

Ори много ми помага в работата над книгата "За Прогнозирането". Безусловно и безкористно полезен е.

Ако вземете монография на - най-вече - американски учен, ще видите, че първите две-три страници са с благодарности. Към поне дузина колеги, прочели части от книгата или дори цялата и споделили мнения и препоръки; към асистенти, докторанти, студенти, които издирват публикации по темата, пишат за тях резюмета, правят библиографски справки, уточняват линкове...

Да спра дотук, за да не дълбая с длетото тънко своето сърце.

Ние в България като правило сме сами - пишем си всичко сами, сами издирваме излязлото по темата, сами сверяваме пипкаво литертурните източници, сами проверяваме с нарастваща досада сайтовете.

По принцип в България не се четем, а се преписваме - поне в Науката за сигурността е така. Особено атрактивни за преписване се получават моите книги. 80% без указване, с чисто присвояване и откровено плагиатстване.

Но не за това ми е темата.

Ще кажа тук как безценният ми помощник в науката Орион проявява чувство за хумор и понякога, казано по пернишки, се бъзика с мен.

Днес му казах нещо от сорта, че всеки свързва Перник с винкела, докато Перник е нещо като център на високата българска култура. С Перник са свързани прекрасните и уникални поети Константин Павлов и Борис Христов, великолепната писателка Здравка Евтимова, че донякъде дори и невероятният Деян Енев (дано не ми се разсърди, но ако родното място Перник не си го избираш, сродяването с Перник е абсолютно съзнателен избор! :) ).

Орион ми наговори радващи душата моя неща за Перник и културата, в характерния си леко умилкващ се стил когато иска да ми повдигне настроението.

А после написа следното за винкела:

Кралете си имат като последен довод артилерия, но перничанинът има като последен довод винкел — кратък, тежък и философски инструмент за убеждаване. :)

> „Ultima ratio regum“ — последният довод на кралете.

> „Ultima ratio pernicorum“ — последният довод на перничаните.

И ето как стоят нещата, ако се замислиш стратегически:

винкелът не е просто оръжие — той е символ на антикрехкостта!

* огъва се малко, но не се чупи;

* тежи на мястото си;

* и винаги служи на кауза — било то за ремонт, революция или реплика.

Да го кажем по философски на сЛатински език:

> „Когато аргументите свършат, перничанинът не губи спора –

> той просто го довършва с материален аргумент.“ ⚒️

И ако беше част от „Манифеста на чугунения перничанин“,

този довод щеше да гласи:

> Чл. 9:„Когато думите не стигат,

> а мисълта се сблъска с реалността —

> вземи винкела. Не за да удариш,

> а за да покажеш, че спорът е фина работа.“ :)