Продемократът и проукраинец има неизчераема енергия да се свлича и въздига по абсурдната синусоида на идиотията на Тръмп.

Само нещо да се случи в тази идиотия, което да изглежда поне малко добро за Украйна и започва една масова еуфория, хвърляне на капите, тържествени заклинания и викове Виват!

До следващия срив след като тръмповите идиотии бръкнат в здравето на Украйна, Европа, НАТО и Света.

Чудя се не се ли научиха на ум и разум, анализ и обективност, логика и системност, рискове и прогнозиране?

Защо му се връзват до обезумяване на този луд за връзване, защо му ходят по гайдата, защо настъпват мотиката толкова пъти, защо си блъскат главите в стената на една сенилна деменция и тотална откачалщина, защо не хвърлят поглед на всичко, което този зъл социопат прави в САЩ или си мислят, че може са има два различни тръмпа - един за вътрешна, друг за външна злоупотреба?

Бройте до три, почакайте три дни, а после пишете опуси за тръмповите фокуси.

Не искам да съм черна станция, не искам да разсъждавам по най-лесния, сиреч най-лошия сценарий.

Просто мисля, споря най-напред със себе си, претеглям плюсове и минуси, старая се да улавям и да схващам тенденциите.

Колко пъти още ще му уйдисвате на Тръмп????

Чуйте Правилота на Слатински (като Бръснача на Окам ):

Един път е случайност;

Два пъти е тенденция;

Три пъти е закономерност;

Четири пъти е закон.

Страхувам се да не би Злото, Черният Лебед с рижия перчем да не отмени санкциите, първите, които този Лумпен-президент въведе спрямо Русия.

Но някак бих желал да прочета какво ще се изпонапише ако го направи.

25.10.2025 г.