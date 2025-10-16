Който се връзва на Тръмп винаги ще е като на бясно Виенско колело - ту на дъното от разочарование, ту на върха със надежди.

Тръмп е това, за което (и) аз от година пиша - сенилен идиот и патологичен нарцис, нямащ връзка със свиващия му се от възрастта главен мозък.

Ако направи нещо, което да се окаже добро за Украйна, чудесно! Случва се понякога, защото той се юрва в много посоки едновременно като всеки хахо и затова може да нацели случайно и някоя вярна посока.

Но един луд за връзване от това не става по-малко луд за връзване!

Затова не му се връзвайте!

Така по-малко ще ви боли като стори за пореден път нещо гадно. Много гадно…

А един по природа и нрав гадняр никога няма да пропусне възможността да направи поредната си гадост.

В това би трябвало вече да сте се убедили многократно!

16.10.2025 г.