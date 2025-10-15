Аз попаднах в Сигурността донякъде случайно през 1990 г. във Великото Народно събрание (друг път ще разкажа как).

Никога не съм имал нищо общо с ДС - вероятно ДС не ме е брояла за евентуален контингент като внук и правнук на врагове на народа и син на човек, комуто комунистическите вампири докато е бил млад са изпили добрите перспективи в живота и са се опитали да му го съсипят максимално.

Но огромното мнозинство преподаватели в Сигурността и хора, с които политиката и науката ме срещнаха в тази жизнено важна сфера на държавата, идваха или от Армията, или от Милицията, или от ДС, или от други дейности, свързани със силовите структури и Системата за национална сигурност.

С някои от тях станахме приятели или поне добри познати и уважаващи се един друг колеги.

Голяма част от тези хора в дейността си в структурите от Системата и в научната си дейност бяха приели новите реалности, участваха в конференции, специализации, проекти и стипендии на НАТО и ЕС. Сдобихме се с натовски генерали и офицери, професори и доценти. НАТО и ЕС щедро ги финансираха, направо ги осиновиха, разчитаха на тях, дори лобираха за тях. Приеха ги за своите приятели и колеги, аналози и хомолози в България.

Говоря за огромен брой хора, наистина. Много голям брой!

Но започна войната на Путин срещу Украйна, постепенно преминала през фазата на Войната на Путин и върхушката на Русия срещу Украйна, през Войната на Путин, върхушката и въоръжените сили на Русия срещу Украйна, за да се превърне във Войната на Путин и Русия на Путин срещу Украйна...

И вероятно 90% от тези кадри (ръководители, експерти, преподаватели и - разбира се - общественици) в Сигурността у нас, за които говоря, бързо и рязко свалиха маските си. Оказа се, че целият им северноатлантизъм и европеизъм са били мимикрия, хамелеонщина. Те са се правили на проатлантици и проевропейци (архетип своеобразен на тази подла и вредна мимикрия е това, което имаме като президент сега) - от корист, защото е било изгодно, и може би донякъде от страх.

Те свалиха маските и се оказа, че не се просто русофили, а са яростни привърженици на Путин, водещ отряд и идеологически ескадрон на българските рашисти и "ждуны" (чакащите Рашизмът да ни превземе с ордите на орките си).

Те казват съвсем спокойно - убити били 10 украински деца при бомбардировка - ами война е, случва се, съпътстващи жертви винаги има.

Те, говоря този път за професорите и доцентите сред тях, преподават на студентите путинските версии и наративи - как първи започнали войната украинците, как Европа и САЩ предизвикали Путин, как не му оставили избор, как украинците били нацисти и ограничавали с репресии всички права на рускоговорящите в страната си. Как Западът използва Украйна за своите цели и пет пари не дава за нея...

С по-тихите от тези от тях, с които бях приятел или добър познат, аз максимално разредих срещите си, за да не се изпокараме, за да съхраним някакви отношения в името на тридесетина години добри контакти и взаимодействия.

Но не за това пиша тук.

Пиша тук в случая за друго.

За първи път от началото на Войната, Путин е в поза "партер". Палачинката му се обърна, той сега е "подпукан" отвсякъде.

Не само икономиката му се руши.

Не само финансите му са пред фалит.

Не само лъже постоянно и когато си отвори устата.

Не само маса предприятия минават на 4 и дори на 3-дневна работна седмица.

Не само бензиностанцията "Русия" изпитва дефицит от бензин (все едно Сахара - от пясък).

Не само умерените пропутинци роптаят.

Не само фанатиците Зет-ники (крайните рашисти идиоти, които са за изпепеляване на Украйна и изтребване на украинците) роптаят - да има масова мобилизация и да се води война до пълен разгром на врага.

Не само започнаха първите стачки.

Не само пенсионирани отдавна генерали и офицери го критикуват...

Навсякъде и всички говорят, че Тръмп му ходеше по гайдата и му предлагаше всичко, играеше заедно с него.

И Крим да признае. И окупираните други обрасти да приеме. И санкциите да му свали. И Арктика да си поделят.

И Зеленски прогони от Белия дом. И килим му постла. И се унижи пред него в Аляска. И 60 дни му даде да завоюва окончателно Донецка област.

Само и само да се спре Войната (и Тръмп да вземе пустия Нобел)!

Но Путин се подигра жестоко с Тръмп, унижи го ужасно и цинично.

Уверен, че има компромат за него (например, говори се, че Тръмп уринирал в хотел в Москва върху кревата, в който спали семейство Обама).

Уверен, че може да го води за носа и да го манипулира.

Уверен, че армията му печели на бойното поле сражение след сражение.

Уверен, че Европа е страхлива и ще подвие опашка...

Но!

Путин си направи абсолютно грешна сметка!

Той забрави само едно, че какъвто и сенилен да е Тръмп, той е президент на САЩ без да им е пречупил още демократичния гръбнак.

А освен това е и мегаломански нарцис, който не бива да бъде правен прекалено дълго на идиот, защото може свирепо да се обиди.

И сега, пак казвам, навсякъде и всички твърдят само това:

Путин изигра бездарно картите си и е натикан в ъгъла.

Путин е в обсадена отвсякъде властова крепост.

Путин започва да губи Войната.

Путин е пред мрачната и злокобна перспектива да загуби властта и нещо повече - да загуби живота си.

За първи път се появи реална надежда, че този страхлив бункерен плъх е изправен пред поражение!

Не пред реми заради задънената улица на фронта, а пред загуба, защото е в цугцванг.

Нека не бъдем чак безумни оптимисти. Всичко се случва.

Тръмп е сенилен нарцис, който се върти около оста си като откачен пумпал.

А на Украйна ѝ е много тежко, кошмарно тежко.

Аз пиша тук за следното.

Да си представим, че Путин наистина загуби Войната и дори бъде свален от власт (писах наскоро за моето проклятие - до две години да паднат от постовете си и тримата злодеи - Путин, Тръмп и Си :) ).

Тогава какво ще правят целият този легион рашисти в армията, полицията, спецслужбите, извънредните ситуации, университетите - всички тези, които с началото на войната свалиха своите маски?

Не, няма да ги сложат пак. Защото ги изгориха, уверени, че повече не ще им потрябват.

Ще лъснат опозорени на Месечината на Надеждата ни, ще ги ослепи Слънцето на Прелома във Войната.

Няма да има къде да се скрият.

Няма да имат оправдание.

Ще изпият чашата на позора.

Те, безсрамниците български рашисти в Сигурността!

А останалите - сред народа ни - привърженици на Путин, които са толкова гръмогласни и самоуверени до днес?

Оооо, тях не ги мислете. Те ще заемат удобна за логаритмуване поза по посока на вятъра. Те като българи това много го умеят.

Българинът е оцелявал винаги залягайки ниско по посока на вятъра. С преклонена главица. Криейки се в задните дворове, таваните, мазетата и неосветените миши дупки от властта. Спасявайки се поединично. Това ни е национален спорт. На който понякога, веднъж на 500 години, пречат едни луди глави, велики пасионарии, нехранимайковци и безумци, готови да си сложат главата в торбата или на дръвника!

Каквито днес явно няма.

15.10.2025 г.