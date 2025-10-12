Прочитайки книгите на убития Charlie Kirk, ми мина една мисъл, която ме сепна.

Ако по-рано Charlie Kirk е бил на прицпипа Всичко, което правите е грешно, само аз знам кое е правилно...

И също така ако по-рано Charlie Kirk е каканижел всякакви верни и неверни, възможни и невъзможни идеи, напълнили обърканата му глава, маскирани с изтъкване на Свободата и представяни като добро за Америка с цената на лошо за другите демократически държави - блян, по-скоро хленч на млад човек, който иска да се прослави и има харизмата като необходимо условие за това...

То в последната си книга, написана уж като фанатична и френетична прослава на Тръмп, Charlie Kirk става опасен за ... Тръмп!

Някога събирах материал за повест (книга), в която убават Гьобелс в началото на възхода на Хитлер. Какво би станало и с Хитлер, и с нацизма без злия, потресаващ пропаганден и манипулиращ тълпите гений на чудовището Гьобелс?

Но прецених, че такава книга дори случайно да ми е по силите, ще ме отклони от моя научен път.

А сега си представете Гьобелс, който не само прославя Хитлер, но и му набива в главата както се набива канче, какво трябва да прави и дори как трябва да мисли!

Charlie Kirk през последните 2-3 години се е бил взел вече толкова насериозно, че макар да венцехвали мащабно Тръмп, той всъщност го поучава сякаш Тръмп е негова марионетка.

Представете си Гьобелс да пише и да говори сякаш възхвалявания от него Хитлер е марионетка В ръцете и най-вече НА мозъка му.

MAGA е Тръмп, но Тръмп не е MAGA. Тръмп е много повече от MAGA - той е Тръмп!

MAGA си мисли, че Тръмп е неин инструмент, но Тръмп знае, че MAGA е негов инструмент, тор, за да разцъфти величието му.

Приблизително така - гледайки на САЩ от Люлин-6, бъдещият център на София :) - аз виждам нещата и за Charlie Kirk.

Charlie Kirk си е мислил, че Тръмп е негов инструмент, а всъщност е било точно обратното. И понеже Charlie Kirk е бил обладан все повече от мания за изключителност и избраност, неповторимост и величие, конфликтът между него и Тръмп е бил само въпрос на време.

Нещо като конфликта между Мъск и Тръмп.

Тръмп като всеки кандидат-диктатор и мегаломан, маниак и психопат е лишен от принципи и морал и няма вечни приятели, а има само инструменти, средства, с които да осъществява целите си.

Но Мъск, например, разполага с трилиони долари и бизнеси и има къде да се оттегли от приятелството с Тръмп, докато Charlie Kirk си няма нищо освен мегаломанските мании за изключиттелност и избраност, неповторимост и величие.

Затова си казах, че раздорът и разломът между Charlie Kirk и Тръмп е бил само въпрос на време.

На върха на САЩ няма място за двама мегаломани и психопати. Америка е тясна за двама такива богоизбранници

Ето защо от бруталното убийство на Charlie Kirk главният печеливш е именно Тръмп.

Тръмп се сдоби с Идеалната жертва, със Светеца и се спаси от зашеметяващия скандал и разрив с него - рано или късно.

Нещо наистина като Подпалването на Райхстага. Хитлер и бандата му не са го подпалили, но им дойде, както казват в Перник, дюшеш.

Не се е родил още този, който ще дава акъл на Тръмп и ще го кара да прави каквото и да било!

Тръмп е вълк-единак в политиката.

Вълкът-единак няма приятели, няма настойници, няма учители, няма съветници.

Вълкът-единак е Звяр, чийто главен враг, с който той не може да се справи, е само безмилостната възраст с нейните сенилности, деменции, паркинсони и алцхаймери.

12.10.2025 г.