От историята и още повече от сериалите за прокълнатите крале (гледал съм два) се знае, че при изгарянето на кладата на Великия магистър Жак дьо Моле (последният велик магистър на Ордена на тамплиерите), той проклина осъдилите го на тази мъчителна смърт Папа Климент V, Крал Филип IV и Рицаря Гийом дьо Ногарет да умрат в течение на една година.

И проклятието му се сбъдва.

Ако Светът можеше да прокълне тримата, които го тласкат в безумна несигурност, непредсказуемост, неустойчивост и неуправляемост - Доналд Тръмп, Си Дзинпин и най-вече Владимир Путин, той, Светът щеше да им "пожелае" да се лишат от власт в близките хайде не една, но най-много две години.

Не съм баба ВангЯ, макар да съм бил два пъти при нея. Но кой знае защо съм сигурен (или просто така ми се иска твърде много), че наистина най-много до две години и тримата ще бъдат изметени от световната сцена.

И светът ще стане поне малко по-сигурен, по-предсказуем, по-устойчив и по-управляем без тях и след тях.

Такова е също и моето проклятие :) ...

Защо две години? Ами защото нито имам време, нито имам сили да чакам повече - в името на Света и заради нашите деца, внуци и правнуци.

Може би единият ще бъде отстранен от власт поради невменяемост, другият ще си "подаде" оставката поради болест, а третият ... не ми се мисли какво може да се случи с него, но му го пожелавам!

10.10.2025 г.