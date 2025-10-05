Както писах неотдавна - змията е най-опасна когато е изплашена до смърт.

Войната на Путин срещу Украйна навлиза в нова, с пъти по-жестока и по-безогледна фаза.

Такива като мен твърдяха, че Аляска развърза ръцете на Путин - той видя, че на Тръмп не му пука изобщо за тази Война. Тръмп води само една Война - за диктатура в САЩ. Нищо друго не му е важно. Е, не се отказва от утопии относно Газа. Утопии, които ще се превърнат в дистопии. Но за това да говорят специалистите.

Путин ще хвърли цялата остатъчна военна мощ на своята еднолично притежавана от него държава-чудовище срещу Украйна.

А ние спорим за кокошката и яйцето.

Аз продължавам да твърдя, че дроново-самолетните провокации на Путин спрямо Европа са тактика, а унищожаването на Украйна е стратегия. Но тук има толкова много смелчаци. От дивана. Пред лаптопа. Сякаш всичкото е компютърна игра. Да качим още едно ниво нагоре в тази игра.

Европа също трябва да превърне отговорите на дроново-самолетните провокации в тактика (вместо разцепление на два полюса - хем паника от едни, хем да му бамнем самолетите! от други), а подкрепата за Украйна в стратегия.

Украйна! Украйна! Украйна) Украйна!

Това е главното, основното, централното и базисното за Европа днес.

Защото - пак да кажа - Войната навлиза в своята решаваща и може би финална фаза.

Кремълската змия е изплашена до смърт и иска да причини някъде ужас, за да не изпитва ужас в самотата си в Бункера.

В перверзното болно съзнание на Путин опцията е или-или: или Украйна ще е мъртва, или той ще е мъртъв.

Това е панически страх. Страх от смъртта. Страх от начина, по който ще го сполети смъртта. Страх от проклетото място в Ада на Историята, което ще му бъде отредено. Страх за най-близките, които ще бъдат изпепелени, изкоренени до седмо коляно (ако не се спасят от тази печална и брутална участ в ... Европа).

Затова Европа трябва да удесетори моралната, военната, финансовата и икономическата си подкрепа за Украйна.

Путин не иска да позволи неговата СВО да трае повече от Сталиновата Велика Отечествена Война. Което ще се случи в средата на приближаващия се януари.

Аз се моля за Украйна! Да се държи. Да издържи.

И се моля на Европа - да престане да се чеше истерично от бълхичките на дроновете и да прогледне за най-кръвожадната фаза на агресията, която Путин планира за Украйна.

05.10.2025 г.