Като дете ме пращаха през лятото за месец при баба и дядо - стара-майка и стар-татко - в село Стоб. Прекрасно време - нижеш 8 часа тютюн, къпеш се в басейна зад сградата, дето се печеше невероятен дъхав хляб, купуваш си вкусен сладолед при леля Вили, риташ топка в двора на училището, караш колело, четеш книжки...

Веднъж се качих на детското си колело и потеглих при роднини в частта от селото - Спротива - отсреща, отвъд Рилска река.

От нашата къща има спускане, доста стремително - към площада. Потеглям аз в предвуксване на скоростта и вятъра, освежаващ в жегата лицето и тялото. И изведнъж краката ми изплесват от педалите. Педалите се въртят, колелото хвърчи, не мога да го спра, впил ръце в кормилото и изпадащ в засилваща се паника. Долу, в края на площада има ограда - бетон и железни решетки. Аз летя безумно към нея. Ужас! Какво да правя?

И изведнъж вляво от мен един дядо си язди бавно магаренцето. Взех моментално решение - завъртях кормилото и се настресох в магарето. Спасен! Магарето приклекна, но е живо и здраво, дядото седи на земята, но е жив и здрав, аз лежа, но съм жив и здрав. Надигам се и виждам бесния, свиреп поглед на дядото надвесен над мен. Подскачам и му казвам Извинете! Дядото се усмихва. Колелото ми също е здраво, яхвам го и продължавам.

После дядото казал на стара-майка - Щях с тояжката да му хвърля на унука ти як пердах, но първо - момчето си погледна най-напред очилата дали им има нещо; второ - каза ми извинете! В наше село и изведнъж извинете! Как да го удариш даже веднъж!?

Защо разказвам тази случка?

Защото Путин е като мен тогава - държи кормилото на Русия здраво, впил се не само с нокти, но и със зъби в него, обаче вече е изпуснал педалите, те се въртят бясно, той лети по нанадолнището и не може да се справи с колелото, да овладее педалите. Хвърчи срещу бетонената ограда с железните решетки.

Покрай него мина на магаренцето си Тръмп. Но Путин не завъртя колелото като мен, а продължи да се носи все по-надолу. Очаква го бетонената ограда с железните решетки. Така че той ще се размаже в нея и мокро петно само ще остане от него!

03.10.2025 г.