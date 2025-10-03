Новините от Русия на Путин са не само стресиращи, но и комични. Както в някогашната съветска рубрика: Нарочно не придумаешь!

Там вече е паника.

Съвсем сериозно властници предлагат да се въвеждат абсурдни или даже опасни за самите тях неща.

Скоро, например, реализира ли се поредното “иновативно” предложение, във всеки двор мужиците ще “варят” вреден за здравето и екологията бензин както в китайските села лееха метал…

А междувременно Путин и клептоманите в бандитското му котило започват абсолютно откровено да отнемат милиарди собственост от руските богаташи, като наказание за трескавото тяхно прехвърляне на пари и всевъзможно имущество зад граница, защото им се (при)вижда краят.

Змията вече е захапала опашката си и поглъща и преглъща като за последно. Тази гротескно-алчна картинка мога да си я представя само докато змията погълне и преглътне последния си шиен прешлен. По-нататък за процеса на поглъщане и прегръщане ми е бедна фантазията. Никой точно не разбира какво става в сингулярната точка и дали там не се ражда черна дупка…

03.10.2025 г.