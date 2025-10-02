Две приблизително метафорични описания могат да се направят за САЩ днес.

Най-вероятно действителната ситуация е някаква взривоопасна смес от двете.

-- Първото приблизително метафорично описание е за обществото като жабата, която се сварява при постепенно нарастване на температурата на водата.

С малката добавка, че колкото повече жабата е омаломощавана, толкова повече Тръмп и бандата безумци, на които той е де юре вожд и де факто фасада, непрекъснато повишават температурата.

САЩ нямат никакви навици и умения, условни и безусловни рефлекси да реагират на диктаторски амбиции. Те са абсолютно безпомощни в тази ситуация и наистина приличат на изцъклила очи сваряваща се жаба.

Най-обидното и перверзното за САЩ е, че те са сгъвани в неприлична поза от сенилен, изкуфял, изпускащ се физиологично и с отслабваща връзка с главния мозък перко, действащ на принципа Луд умора няма.

Това прави унижението на САЩ просто апокалиптично и до припадък абсурдно.

-- Второто приблизително метафорично описание е на онзи (преди времената на политическата коректност - мургав) наш съгражданин, който варил млякото, то се надигало, той потривал възторжено и жадно ръце Пълни Боже!, Пълни Боже! Докато в един момент млякото не изкипяло и тенджерата се оказала и празна, и загоряла.

Тръмп сега възторжено и жадно потрива ръце. Той ежедневно ръфа големи парчета от американската демокрация.

800 страхопъзльовци с 1, 2, 3 и дори 4 звезди му седят диван чапраз, глътнали си граматиките, вместо да скочат и да го стиснат там, където подобни хулигани с отвратителни амбиции биват стискани до врещене.

Тези 800 генерали с общо 2000 генералски звезди показват защо САЩ провалят всички военни операции, с които се захващат, освен ако не се бият като в бандитския Петербург 8 срещу 1.

Затова и Тръмп гледа цинично и нагло как се пълни диктаторската му тенджера, как властта му се надига и затова именно възторжено и жадно потрива ръце Пълни Боже!, Пълни Боже!

Има два сценария Америка да се спаси от унищожаване на това, което тя беше досега.

-- Първият сценарий е фантастичен - американското общество да се надигне и да отстои страната си.

-- Вторият сценарий е реалистичен - да дойдат марсианците и да спасят Америка.

02.10.2025 г.