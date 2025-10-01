Змията е жестока и опасна, когато отива за плячка. Но тя е още по-жестока и по-опасна, когато се страхува, когато е изплашена до смърт. И предчувства и чувства, че смъртта ѝ като че ли е наблизо.

В момента Путин и бандата му мародери и клептомани, корупционери и мафиоти са уплашени. Страхът мирише. Миризмата му се разнася на девети вълни във всички направления на геополитическия компас.

Дори Тръмп със сенилните си сетива и старческите си деградации я долавя. Той е смел само по отношение на страхливите. С другите се прегръща и им уйдисва на капризите и щенията.

Да, за първи път от толкова години от Кремъл се разнася смрадта на паниката и безсилието.

Така нареченото лятно настъпление се оказа провал.

Както писах отдавна, сякаш беше преди новата ера, толкова неща се случиха оттогава – двете воюващи страни имат по един огромен ресурс:

--- при рашистите това е евтиното, алкохолизирано, безпросветно и маргинализирано пушечно месо от милиони безполезни и изпаднали на социалното дъно, останали без ценности и перспективи, излишни хора;

--- при украинците това е най-голямата по площ европейска територия.

И Украйна след неудачния контранаступ на генерала-дипломат Залужни плюс спряната тогава западна помощ сакън да не стане нещо с Русия!, разменяше и разменя относително малко квадратни километри площ за абсолютно много утилизирани рашистки орки.

Войната изпадна в задънена улица.

Това вече не е война на платформи, а на дронове. Дроновете унищожават платформите и войниците.

Впрочем, българските генерали трябва да четат книгата на тази Война и между редовете. Тя е написана на качествено нов език. Аз се опасявам дали те могат дори да сричат на този език. Нещо повече – дали искат да овладеят този език или ще готвят мобилничката ни и гъвкавичка армийка за нови Драва и Мур.

Вярно е, че на Украйна поне в нещо ѝ провървя – това е тъпоумието на рашистките генерали.

То по принцип (почти) винаги е така – генералите се готвят за миналата война. А някои се готвят главно и основно за войните от миналото.

Но!

Но на Украйна сега ѝ е адски трудно. Тя е де факто останала без допълнителен мобилизационен ресурс. Множество млади мъже, пораснали момчета се крият по домовете си, за да не ги хванат из улиците и замъкнат на фронта. Има някакво (и)рационално усещане, че Войната е към края си, а пожълтелите страници от Историята разказват, показват и доказват, че тогава готовността да се биеш и да умреш в сражение пада драстично.

Фактът си остава неподлежаща на обжалване присъда – отровната змия в Кремъл е безумно изплашена:

--- и от хода на Войната на бойните полета;

--- и от стагниращата, рецесираща, стагфлираща, депресираща се икономика;

--- и от пълния хаос във финансите, когато дори хартия за свръхпроизводството на „фантики“ като книжни рубли вече почти не остава;

--- и от – няма да повярвате! – засега глухия, все още подземен тътен на нарастващото масово недоволство сред россияните от всички краища на Русия, което чекистите долавят с опънатите си от уплах нерви.

Ледът не е започнал да се пука, но под него ими милиони тонове мътна, гневна, обезумяла и озлобена вода...

В средата на януари тази варварска рашистка Война срещу Украйна ще стане по-дълга от т.нар. Велика Отечествена война.

Отровната змия в Кремъл ще озверее от пъплещия към съзнанието ѝ страх и на Украйна може би ѝ предстои най-тежката зима - заради рашистките удари по цялата украинска критична и най-вече енергийна инфраструктура в кошмарна добавка към безумното бомбардиране на жилищните квартали в украинските градове и села.

Когато се страхува, жестоката и опасна змия е най-жестока и най-опасна.

Впрочем, именно този страх кара Путин да извършва самолетно-дронови провокации срещу страни от ЕС. Тук мнозина ми скочиха с бутонките напред заради моята теза, че Путин прави това от страх и от желание да му се отговори на провокациите с някой унищожен самолет и убит пилот (на Путин за тези щети ми е все едно - за тях на него изобщо не му пука), за да спре разпадащата се сред россияните подкрепа за Войната и за да размаха плашилото на Войната не срещу Украйна (това било не война, а СВО), а срещу НАТО.

Категорично съм убеден - Путин върши тези провокации не от сила, а от страх. И за да отклони нужните системи за ПВО от Украйна и страните от Европа да си ги кътат, да не вземе да стане нещо...

За Путин това е елементарна паническа тактика. А смелчаците искат Европа да качи отговора на тази хулиганска тактика на стратегическо ниво.

Тези, които няма да се бият дори за собствените си страни, лесно апелират да му бамнем самолета на Путин. На чужд гръб и сто свалени самолети и дронове са малко.

Не, това не е страх, това е кой ще мигне пръв.

Да, Путин не трябва да има никакви илюзии – Европа се променя и може един ден да стане дори смела.

Но, Путин трябва да вижда и съзнава – главният приоритет на Европа е Украйна.

Ако е за сваляне на руски самолети, Украйна го прави перфектно. Без да вдига шум. Украйна разпердушини ВМФ на Путин, тя знае как да изтърбушва и ВВС на Русия. Само ѝ дайте необходимите средства в достатъчните количества.

Пак ще кажа:

Отровната и отвратителна, брутална и гадна змия в Кремъл вече е изплашена. До смърт...

Тя се изложи прекалено много пред собствените си граждани с лъжите – за икономическото и финансово състояние и с вдигането на данъците, за които се кълнеше, че няма да ги пипа до 2030 година.

Ругаенето на властта започва да се превръща в ежедневие. В новия руски национален спорт. Постепенно от някои грешки на отделни места от конкретни хора в изолирани случаи, започна мъчителното проумяване, че има един главен виновник и една главна вина.

Лавината при пясъчната купчина тръгва и от дребната песъчинка.

Тъничка сламчица може да пречупи гръбнака на претоварената камила.

Нищожна капчица може да препълни чашата, горчивата чаша, която заспалите и протестиращи на колене от векове россияне гълтат в огромни количества.

Малка искрица може да подпали огромните руски торфени пространства.

В демократичните държави смяната на властта с малки изключения става винаги по мирен път.

При диктаторите с малки изключения смяната на властта става с насилие и ликвидиране на диктаторите. И то не само на тях, а и на роднините им до трето коляно.

В Русия на Путин това изглежда невъзможен сценарий, но колко много диктатори са си казвали – това е невъзможен сценарий, като понякога са си го казвали броени седмици преди да им резнат главиците или да ги разстрелят до стената.

Русия да му мисли. Докато тя отказва да мисли, дотогава ще вършат с нея и немислимото. Даже биволите имат по-малко търпение от нейния народ. Народ, който никога, абсолютно никога в своята история не е сменял по своя воля вождовете, генералните секретари, диктаторите и императорите си. Може би и тук като за всяко нещо си има първи път.

Пак казвам – Русия да му мисли. Да започне да му мисли. Докато още я има.

А ние – като Европа - да мислим за Украйна. Защото Украйна си има работа с една жестока и опасна змия.

Тази змия в близките месеци ще става с пъти по-жестока и по-опасна, защото вече плячка за нея няма, а освен това тя е уплашена до смърт. Така че смъртта за нея е все по-реална.

И може да се окаже неизбежна.

01.10.2025 г.