Дочетох книгата на Боб Удуърд "Опасност" ("Peril", 2021).

От нея се вижда, че практически всички (с минимални, равни на статистическата грешка изключения) непосредствено около Тръмп при първия му мандат, са били абсолютно наясно какъв подъл, арогантен, циничен, зле възпитан, почти илитерат и некомпетентен за поста си човек е той. Виждали са го как безпардонно унижава хората, чували са какви безпрецедентни гадости и псувни говори за тях, особено за жените. Но кариеристично и користно са игнорирали представите за морал и нравственост. Било им е и изгодно, и престижно да бъдат там, в угода на своето его и на своята банкова сметка.











И си помислих:

- Да, аз също бях на грешното място, макар да смятах, че научните ми познания и практическия опит ме правят абсолютно подходящ за съветник по националната сигурност на президента на страната.

Опитайте си да си спомните кои са аналогичните съветници на Стоянов, Плевнелиев, Радев. Какво са писали и правили на този пост. Какво знаят и мислят за националната сигурност и интересите на страната.

Но макар че в края на краищата опитът ми да бъда полезен на държавата катастрофира и ми лепна петно в биографията заради негодността и негодничеството на държавния глава, аз нито веднъж, повтарям - нито веднъж! - не се огънах пред него, не се отказвах да браня независимостта си и разбиранията си, не спрях да му казвам истината директно в очите, да му давам съвети според националния интерес, да се опитвам да го накарам поне малко да изпита ако не болка, то минимална грижа за нациналната сигурност. И сетне публикувах две книги (има ги целите на моя сайт) с това, как съм го съветвал през тези 5 години. А има още много за публикуване, но изчаквам да си донапиша научните книги и да мине и надмине срокът, след който няма да ме обвинят в изнасяне на държавни тайни.

Докато Боб Удуърд ни показва цяла кохорта, цял легион от хора, максимум 2-3 от които само са били що-годе честни и почтени, без да се подмазват, без да треперят за мястото си, без да пеят осанни на Тръмп и без да "намажат" здраво от въртенето си на 360 градуса около него.

Накратко, Тръмп днес е толкова уродлива персона на президентския пост И защото през първия му мандат бяха заложени основите на нечестивото, мерзко, грозно и вредно за Америка президентстване днес. И огромна вина за това носят ония, които се въртяха тогава около него коленопреклонно и корупционно. Като по този начин му създадоха сляпата и арогантна вяра, че той може да прави на този пост каквото си иска - да лъже, да безчества, да съсипва съдби, да трупа милиарди, да игнорира демокрацията, да плюе на ценностите и принципите, превърнали САЩ във велика държава.

Наистина - какъв нищожен американски президент, а какви страшни последици за Америка. И за човечеството.

30.09.2025 г.