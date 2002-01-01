Разлистих за един цитат знаменитата книга на Франсис Фукуяма "Краят на историята и последният човек". Тя е публикувана 1992 г.

В нея Фукуяма говори за "арогантното поведение на Доналд Тръмп".

Преди 33 години!

Но 77 милиона американци преди по-малко от година за втори път избраха Доналд Тръмп за президент! За втори път!!!

Не, това не може да бъде нормална държава с нормално общество! В никакъв случай не може!

А трябва да бъде. Защото иначе лошо ѝ се пише.

Днес ме убеждаваше един наш продемократ как Тръмп си променил отношението към Украйна и Русия в "прекрасна посока".

А дано, ама...

Как си представяте - във външната политика Тръмп ще бъде вече на вярната позиция, ще се бори за нашата кауза относно Украйна, ще подлива вода на Путин, натиквайки го в плъхска дупка, ще възкреси НАТО, ще "слепи" отново Запада...

А в същото време Тръмп ще продължава във вътрешната политика - да превръща Конгреса в базгласна подпорка на фашизирания му естремизъм; да превзема Съдебната система; да я насъсква срещу онези, които мрази и на които иска да им отмъсти; да праща армията срещу непокорните градове; да работи за личното си обогатяване с милиарди и милиарди; да кара сина си да отваря сметка за крипто, в която официално да му се превеждат подкупи; да унищожава свободата на словото?

Да бе, да, както казват в Перник - дрън-дрън, та бла-бла.