Чета поредните нервни статуси и истерични съобщения как руски самолети, как руски дронове, как руски хвърчила, как руски фризбита ни нарушавали евроспокойствието и европространството. И евроястребите от вси страни се обединяват. Бой, бий! Да им свАлим едни, да видят къде раците зимуват и кой какъв е и защо такъв е!

Първо да кажа, за да не съм подозиран: Путин е чудовище и ще свърши зле - преди или след като Русия свърши зле. Но и Путин, и Русия ще свършат - заедно и поотделно.

Второ да река, с риск да ми се накара цялото прогресивно човечество: Не споделям евроястребската храброст. Малко е като на Швейк.

Сега по-сериозно:

Честно казано, аз смятам, че ние се връзваме на тъпата игра на Бункерното чудовище. То ни истеризира. То ни лази по нервите. То ни провокира. То ни налага своя дневен ред.

Путин само това иска - да му свалим някой самолет, за да сплоти изперкалото рашистко население зад себе си: Аааа, ето какъв е Западът, ето го НАТО, с което воюваме, с което нашата страна огромная води смертный бой! У-бий-ци! Бият Паниковски!

Социологическите проучвания говорят, че руснаците вече започват доста по-масово да си задават въпроси - За какво е тази война? Докога е тази война? Какво значи победа в тази война? Струваше ли си тази война?

А руската икономика и финанси потъват. Напът са да се сгромолясат - инфлация, стагнация, рецесия, стагфлация. Последната да затръшне вратата и да изгаси лампата...

Аз не съм ястреб по природа. Но не само затова не споделям войнствения ентусиазъм - да им свалим самолета!

Ние не сме Турция. И никога няма да бъдем.

За Европа говоря.

Турската армия е по-многочислена и по-силна от европейските армийки днес.

Защото идеята, която ни проповядваха и днес е да имаме малки, гъвкавички, мобилнички, бутикови армийки.

А пък и Ердоган не е демократ. Още повече, че той си има алъш-вериш с Путин. Така че един пилот, свален за 12 секунди ще породи 12 минути яд у Путин и после той ще го забрави. Голяма работа - подумаешь, сбили и убили его. Бабы еще нарожают.

Да кажем свалим самолета!

Е, и?!

Ще утрепем едно поредно пушечно месо и ще направим Путин герой в очите на рашисткото народонаселение. Това му трябва на него - на Путин и на тях - руснаците.

Така че така само ще му се вържем на провокациите на Путин.

Путин е ленинградски вор, мутра от задните дворове и тъмните переулки на бандитския Ленинград. Той има друго мислене, ако престъпната наглост на крадеца-убиец е нещо като мислене.

На Путин не му пука за пилотите. На него не му пука за руснаците. Те са тор за великите му имперски идеи. Той си общува в криокамерата само с Иван Грозни, Петър Първи и Екатерина Велика.

Той толкова хора уби в тази война.

На Путин не му пука за самолетите.

Той толкова техника, толкова платформи погуби в тази война.

Путин иска да проявим слаби нерви, да мигнем първи, да му играем играта, да му се вържем на гадните номера.

Той желае да се префокусираме от Украйна към собственото си меко европодкоремие! Да пренасочим системите за противоракетна, противосамолетна, противодронна и противопровокационна отбрана към нас си. Защото не се знае знае ли се.

И ние го правим, целокупно вопим до небето - олеле!

Олеле, а агентите, копоите, ченгетата и убийците на Путин си разиграват коня по евротериторията и скоро ще започнат да убиват всеки, който много знае и да извършват терористичин актове навсякъде и по всевъзможни начини.

Ние трябва да сме фокусирани към Украйна. Тя е евростратегическият приоритет номер 1!

Нужно е да правим всичко възможно икономиката и финансите на това Бункерно чудовище да доколабират!

Днес Путин не е готов за война с нас. Той е отрепка. Ще се изхожда пред вратата ни, ще чупи прозорците ни, ще пише мръсни три букви на оградите ни, ще пали купите сено по нивите ни. Малко злобно подло нищожно гаднярче.

Войната е по-нататък в плановете му.

Трябва му време да ни резедини окончателно, да дойдат десните партии масово на власт в Европа. Да се напълним с въшки като Фицо, с бълхи като Орбан, с дървеници като Алтернатива за Германия, за да не знаем къде още да се почешем.

Трябва му време да обясни на рашисткото народонаселение, че целите на СВО били постигнати (като им намигне, че каквото засега не успяхме с война, ще постигнем с мир. Сиреч со Война, со Мир и со малце като Чечня и Грузия).

Днес Путин може и иска само да ни тества и да ни провокира.

А ние да му се хващаме като риби бананки на самоделната му въдицата.

И ние вече се хващаме. Ние показваме слаби нерви. Ние мигаме първи. Ние се перчим без да сме все още готови за изрепчване по същество. Ние сме ре-активни. Ние играем по неговата идиотска игра.

Знам, че мнозина не са съгласни. Те смятат, че имаме еврочук, затова всеки проблем го виждаме като гвоздей. Бааамваш му самолета и стой та гледай!

Ама еврочук още нямаме и проблемите ни не са гвоздеи.

Ще му дойде времето и на бааамнатия самолет. Но не точно с него се започва.

Накратко, пак да обобщя как аз виждам нещата. А ги виждам така, защото по този начин ги мисля.

От Европа днес се искат четири неща:

1. Здрави нерви - независимо от провокациите на Бункерния Цар Плъх;

2. Съсредоточаване към и върху Украйна - с всички финансови, икономически, оръжейни и социални средства и ресурси.

3. Радикални усилия да досринем икономиката и финансите на Путин - прекратяване на всякаква търговия с него, строго съблюдване на санкциите, отнемане на паричните руски активи и финансиране на Украйна с тях, тотална изолация на Русия от всички възможни форуми и организации.

4. Инвестиции в европейската сигурност и отбрана, в европейската армия.

Да, ще дойде време и за ястребите, но не бива сега те да са на предния фронт. Най-малкото така няма да помогнем на Украйна. Европа днес има други цели и приоритети. Тя не бива да му ходи по гайдата на това Чудовище.

Чудовището се опитва да си реши нарастващите вътрешни проблеми като поражда външни конвулсии и спазми. С един свален боен самолет нищо за нас няма да се реши и оправи. Въпросът не в бойния самолет, пратен от Путин като примамка, като сиренце в капана. Въпросът е е да не може повече да лети двуплощникът "Русия". Неговият пилот Цар Плъх е бедата на Европа (и света, за България да не говорим!). А не пилотът, пратен от него да мре някъде из Европа за тоя що духа.

25.09.2025 г.