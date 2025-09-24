Колко малко ни трябва - един статус!

И вече сме оптимисти. И забравяме другите хиляда и един статуси. И няма значение всичкото това, което този луд системно върши плюс всичкото онова, които той цинично така и не свърши.

Лудият умора няма.

Лудият друго не може, освен да ни прави на луди. Но ние можем да не му се връзваме, защото иначе и ние полека-лека ще заприличаме на него.

Не са важни думите, важни са делата.

Не бива да сме чак пък толкова наивни.

Тръмп си е Тръмп. И все по-Тръмп ще става. То е нелечимо. То е патология. То е срам и позор за Америка. Тя да му мисли. Но не пречи и ние да мислим.

Това е толкоз просто и логично!

24.09.2025 г.