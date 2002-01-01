7 януари 2021 г. Ден след подстрекаваното от Тръмп нападение на Капитолия.
Разговор между
генерал МАРК МИЛИ
(Chairman of the Joint Chiefs of Staff — Председател на Обединения комитет на началник-щабовете, най-висшият военен офицер в САЩ) и
НАНСИ ПЕЛОСИ
(Speaker of the United States House of Representatives — (Председател на Камарата на представителите).
Нанси Пелоси, споменавайки президента Ричард Никсън, който беше принуден да подаде оставка през 1974 г. заради скандала „Уотъргейт“:
- Никсън направи далеч по-малко, а републиканците му казаха: ‘Трябва да си тръгнеш.’ Републиканците сега всички оправдават това поведение и просто се чудя дали в Белия дом има някой със здрав разум? Той [Тръмп] е луд. Знаете, че е луд. Отдавна е луд. Така че не казвайте, че не знаете в какво състояние е умът му. Той е луд, а това, което направи вчера, е допълнително доказателство за неговата лудос.“
Генерал Мили:
- Госпожо Председател. Съгласен съм с Вас за всичко.
От книгата:
„Peril“: “Trump, Biden, and a Nation on the Brink” (2021)
"Опасност": „Тръмп, Байдън и една нация на ръба“
Всичко се е знаело за Тръмп! Абсолютно всичко.
Но 77 милиона гласуваха за него.
Ако е луд този, който яде зелника, два пъти по-луди са тия, които му го дават.