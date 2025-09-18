Пратиха ми най-новата книга на руски аналитик в сигурността и международните отношения професор Алексей Подберьозкин. Той буквално ежегодно пуска опуси от минимум 1200 страници.

Чета и не вярвам на очите си и въобще на сетивата си.

Първо, този е болен човек - психически и интелектуално болен!

Второ, той е по-краен дори от Путин и го напада за мекушавост.

Трето, той мисли така, както масово мислят ЗЕТ-ниците, т.е. една огромна част говорещи непрекъснато истерически и с патологичен екстаз, имащи сайтове, подкасти, канали и списания великоимперски фанатици, русонацисти, апологети на Войната и мракобесни твари.

Четвърто, тия параноици и мегаломани (вече и повече) не могат да мислят различно, човешки, консенсусно, рационално.

Чета и се разтрепервам.

Казвам си: Та те са друг вид хора, Хомо не-сапиенс! "неразумни" човеци.

Някога е имало неандерталци и "сапиенси". Съществували са едновремнно, паралелно. Неандерталците са имали по-голям мозък, били са лунни хора, емпатийни същества, романтици, художници, мечтатели, поети, разказвачи на измислени истории за миналото, настоящето и бъдещето. Ние понякога сме общували с тях, търгували сме с тях, правили сме любов с тях, даже сме се женили за тях. А може би после сме ги изяли или поне изтребили.

Опасявам се, че ако тогава "разумните" хора са победили, сега могат да победят "неразумните".

Неразумността на "неразумните" има множество проявления. Те мразят различните, мразят слабите, мразят красивите, мразят миролюбивите, мразят либералните, мразят мисленето, мразят ума и разума. За тях глупостта е достойна за парадиране, а човек да е умен звучи като обида.

Затова казвам, че Глобалното затъпяване е много по-страшно от Глобалното затопляне.

"Неразумните" намразват постепенно всичко, което са постигнали за милиони години в интелектуалната си еволюция "разумните".

Реална е опасността "неразумните" да ни изтребят и изчегъртат от планетата Земя.

18.09.2025 г.