Мой познат ми пише: "Дронове в Полша, дронове в Румъния... Следващите сме ние. Само че ватенките ще направят някаква много по-сериозна провокация срещу нас!"

Разбира се, че рашистката мечка ще заиграе и в нашия двор.

Путин може да казва, че няма нищо такова, каквото му приписват за Полша и Румъния, но той съвсем съзнателно прави така, че да няма съмнение, че той го прави умишлено.

Казват - Путин тества системите за защита на страните-членки на НАТО. Това може да е цел, но изобщо не е основната му цел.

Путин тества самите общества и техните елити. Той дестабилизира държавите, подкопава и без това слабия им интегритет, отклонява средства и съоръжения за отбрана да не отидат в Украйна, а да се пренасочат към приграничните страни. Активира прорашисктите мекерета сред политиците, партиите, лидерите на общественото мнение и агентите за прорашистко влияние.

Знаете как се разхлабва една сглобка - натискаш насам-натам, завърташ насам-натам - правиш го упорито и постоянно.

Стремежът е разединение, страх, паника, дестабилизация. Важното за Путин е да изнася от Русия към нормалните държави конски не, а слонски дози лошо управляем хаос. Това е същото, което той четвърт век правеше в т.нар. "близкая заграница".

Нека нямаме и грам, и капка илюзия:

-- огромната руска мрежа за влияние у нас;

-- наличието на цял отдел в рашисткото посолство, който следи какво се пише и говори из медиите и социалните мрежи (и като следствие от това е вдигането на мерника и неизбежната присъда, издадена за онези, които знаят и говорят срещу Русия най-много);

-- разполагането нашироко, надълбоко и нависоко в нашите спецслужби, в отбраната, полицията и системата за противодействие при извънредни ситуации на нахъсена и подложила се на Русия местна агентура;

-- зловредата готовност на държавници и политици на (най-)високи постове да споделят постоянно с руските дипломати съкровени уж тайни на българската сигурност и външна политика...

Всичкото това дава на Путин ясна картина за печалния факт, че България е най-проядената от прорашизъм, от пропутинизъм държава в НАТО.

Ето защо провокацията срещу България най-вероятно ще бъде не просто дронове, а от друг род - дали взрив във военен завод, дали кървава влакова катастрофа с военна продукция, дали насилствен акт на оживено място, дали извършване на деяние от подставени прорашистки лица, маскирали се като европейци, натовци или от сорта - за да се демонизира образът на НАТО и-или ЕС.

Както казах - това ще се направи, за да се паникьоса народонаселението ни и то да поиска да си дружим с Русия на Путин, да не я дразним и предизвикваме. А политиците ни ще станат масово чембърлейнци. Особено Герб. Техният герберски манталитет е такъв. Няма по-грозно за България съчетание на откровено чембърлейнство във външната политика и открито корупционерство във вътрешната политика.

Европа е тази, която трябва да се опомни!

Ако Тръмп прекъсва разговора лидерите на Европа и отива да си бълбука и гука с Путин - евролидерите трябва незабавно да станат и да си тръгнат!

Ако Тръмп им праща за разговори Уиткоф - лидерите на Европа трябва да откажат изобщо да се срещат с тази мерзка креатура и карикатура.

Ако Тръмп пише, че дронове случайно били летяли над Полша - евролидерите трябва да излязат с единна категорична позиция към Тръмп: Спрете да пишете и говорите прорашистки глупости и се определете - вие с Европа ли сте или с Путин!

Ако Путин продължи да праща дронове над страни от НАТО, европейските лидери трябва да затворят небето над Украйна за всяко руско летящо тяло.

Никакви повече увъртания и страхове!

Европа трябва да престане да се самозалъгва и да шикалкави. Каквото има да става - то ще стане! Въпросът е Европа да е подготвена за него, когато то стане.

Русия на Путин няма да бъде спряна с умилкване и половинчати мерки.

На Путин тряба да се покаже ясно, че цената да продължи по пътя, по който е тръгнал е за него неприемливо висока. А пътят към който той е тръгнал е път към пропаст.

Едни принципи са истински принципи, ако имаш готовността да ги отстояваш, да се бориш, да се биеш и да умираш за тях!

Иначе те са декларации, здрави колкото паяжината на дулото на оръдието.

И последно - България трябва да включи инстинкта си за самосъхранение и да проумее най-сетне, че Враг номер едно на самото съществуване на България днес е Русия на Путин. Най-страшното, което може да ни се случи като държава е да паднем в окървавените лапи на кремълския людоед.

14.09.2025 г.