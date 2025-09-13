Имам познат, който вечно се вре в Герб, но все не може да се уреди с позиция, която желае. Не ги обича, но залага на тях. Вчера ми се обади - адски възмутен бил за безпринципността там; бъкат от путинисти; "р"-то в названието им трябвало да се чете "рашисти". И са много по-опасни и от Израждане (плоски и прости, въздух под налягане), и от БСП (със затихващи функции и посредствен лидер). Герб - казва ми той, - тия са масово "ждуны", чакащите рашизма у нас! Защото при тях няма нищо свято, всичко е келепир и сребролюбие, за пари не само България, майка си биха продали!

Чудя му се на разминаването между това, което този мой познат говори и онова, което той прави.

Явно е на вечно българския принцип:

Корупцията е криминална далавера, в която аз още не съм сполучил да участвам!

Но да си го кажем с нарастваща тревога:

Наистина страната ни виси в неприлично разкрачено геополитическо състояние между демократична Европа и рашистка Евразия! А такова безпринципно положение е изключително опасно - то е леконравно и лекомислено.

Припомних си по този повод мисъл, срещната в книга, която неотдавна четох:

"Standing in the middle of the road is very dangerous; you get knocked down by the traffic from both sides."

Margaret Thatcher

„Да стоиш по средата на пътя (шосето) е много опасно; ще те блъсне движението и от двете страни.“

Маргарет Тачър

13.09.2025 г.