Убийството е чудовищен, варварски акт. То не може да не бъде осъдено по най -ясен и недвусмислен начин. Аз го осъждам категорично!

Но също така отделям убийството от политическите възгледи на убития.

Дори убийството не опрощава греховете и не е индулгенция за невинност.

Няма как да се солидаризирам с убития. Той подклаждаше омраза, насаждаше ненавист, насъскваше срещу несъгласните с неговата политическа шайка, обиждаше вероломно мислещите различно от остро политическите му проповеди.

Такава е моята позиция:

— осъждане на убийството и презрение към възгледите на убития;

— категорично отхвърляне и безусловно отрицание на убийството като нечовешки, брутален, омерзителен акт;

категорично неприемане и безусловно несъгласие със свирепата арогантност и цинизма на убития.

И още нещо:

Опасявам се, че както нацистите не са (най-вероятно) подпалили Райхстага, но се възползваха от този пожар за своите опасни и деструктивни политически цели, така и тръмпистите могат да се възползват от това убийства за своите опасни и деструктивни политически цели.

11.09.2025 г.