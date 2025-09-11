Никак не ми е безразлично това, което се случва със САЩ напоследък. Никак!

Има го у мен дълбоко закодирано възхищението от тази държава. И то ме боли днес.

Но аз съм рационален човек и живея в сегашно реално време. В това реално време няма време за живеене в илюзии и митове.

Неотдавна изгледах изключително добър многосериен документален американски филм за Гражданската война в Америка.

Историята се пише от победителите. Те налагат своята версия и за тази война.

Но това е било безумно жестока, кръвожадна, по канибалски брутална и по зверски свирепа война. И на практика е трудно да се каже - А за какво е била всъщност тази война?

Не, не говоря за наложената от победителите версия.

Лично на мен след като изгледах този чудесен документален филм още по-малко ми стана ясно защо бе Гражданската война.

Питам се защо беше тя, иначе мога надълго и нашироко да ви разказвам демократичната ни, либерална, славна за Америка, прогресивна версия за нея.. Отмяната на робството е много по-малко причина, много повече следствие от Войната.

Щатите, които някога са били за робството гласуват днес за Тръмп. Ако Тръмп бе жив тогава, той сто процента би бил за запазване на робството. Чудя се как не го е предложил още. В Русия путинистите вече възпяват прогресивността на крепостното право и ефективността на ГУЛаг.

Когато в недрата на обществото клокочи насилие, когато пушките са окачени на стената в първото действие, то те рано или късно ще започнат да гърмят. И точната първопричина защо е гръмнала първата пушка вече ще бъде без значение.

Насилието е изключително коварно чудовище. То се храни с насилие. То решава проблемите си с насилие.

Признаваш ли насилието за легитимно средства за решаване на проблемите и уреждането на споровете в обществото, тогава сработват онова, което народът ни иска да каже с Каквото повикало, такова се обадило.

Стивън Пинкър говори и пише за добрите ангели в човешката природа. Затова, че тези ангели взимат връх и насилието с вековете намалява.

Питайте украинците какво мислят по този въпрос.

Тръмпизмът има много брутални дефекти. Но един от най-бруталните сред тях е, че според Тръмп прав е силният. Че властта е огромен чук в ръцете ти и всички проблеми не са нищо повече от гвоздеи.

А от това, че силният винаги е прав до онова, че насилникът задължително е прав е една ръка разстояние.

Даваш ли предимство на лошите дяволи в човешката природа, ти трябва да знаеш, че от новозаветното Като ти ударят едната буза, обърни и другата, ти преминаваш към старозаветното зъб за зъб, око за око.

С други думи от нравствената норма Не прави на другите това, което не искаш те да правят на теб, ти преминаваш към безнравствената антинорма Прави на другите, това, което те правят на теб.

Тръмп се прекланя през насилника Путин. Тръмп се умилква край насилника Ким. Тръмп е респектиран от насилника Си. Така той прерязва пъпната връв на мирното, демократично, либерално, новозаветно решаване на проблемите. Тогава е просто и логично, че алтернативата, която остава за обществата е не силата на правото (което Тръмп го няма за нищо), а правото на силата, на силния, на насилието, на насилника.

И резултатът ще бъде зъб за зъб, око за око. Което означава, че всеки ще бърза пръв да избие зъба на другия, пръв да извади окото на другия преди да са избили неговия зъб, преди да са извадили неговото око.

Ето И това е страшното на Тръмп - че той избра да се присъедини към глутницата човекодави на Путин, Си, Ким, Хаменей.

И този негов избор, използването на армията за увековечаване на неговата власт, превръщането на Министерството на Отбраната от всички външни злини за САЩ в Министерство на Войната срещу всички вътрешни съпротиви срещу Тръмп - това неизбежно означава, че ужасът от онзи 11 септември ще бъде нещо далеч по-невинно, в сравнение с безумието, което ни разбуди на днешния 11 септември чрез изстрел на снайпер.

Аз никога не съм стрелял с никакво оръжие. Никога не съм държал каквото и да било оръжие в ръцете си - дори на стрелбището на Събора в моето село Стоб някога. Изпитвам физческо отвращение към насилието. И именно затова си давам потресен и омерзен сметка, че днешният чудовищен снайперски изстрел няма да бъде изключение, а ще бъде правило.

Правило по правилото Каквото повикало, такова се обадило.

Зъб за зъб. Око за око.

Бедна, бедна Америко, защо гласува за Тръмп...

11.09.2025 г.