Това е допълнение към предния статус, защото два пъти на "лични" мои познати, тръмписти изнервено ми опонираха, че не е "чак пък толкова вярно" това, което писах за Тръмп.
Вярно е! Пратих им файлове на книгите, за които говорих в своя статус:
1. Майкъл Улф (Michael Wolff) Журналист и публицист "Fire and Fury: Inside the Trump White House" 2018
2. Джон Болтън (John Bolton) Дипломат, съветник по нац. сигурност "The Room Where It Happened: A White House Memoir" 2020
3. Джеймс Коми (James Comey) Юрист, директор на ФБР (2013–2017) "A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership" 2018
4. Боб Удуърд (Bob Woodward) Разследващ журналист (Washington Post) "Fear: Trump in the White House" 2018
5. Боб Удуърд (Bob Woodward) Разследващ журналист (Washington Post) "Rage" 2020
6. Мери Тръмп (Mary Trump) Клиничен психолог, племенница на Тръмп "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" 2020
7. Филип Рукър и Каръл Леониг (Philip Rucker & Carol Leonnig) Журналисти (Washington Post) "A Very Stable Genius: Donald J. Trump’s Testing of America" 2020
8. Филип Рукър и Каръл Леониг (Philip Rucker & Carol Leonnig) Журналисти (Washington Post) "I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year"
Понеже бях потресен от това, което виждам, чувам, мисля и говоря за Тръмп, реших да сверя своите размисли и страсти с написаното за това брутално и зловредо същество.
Ето защо написах в предния статус, че фантазията ми по отношение на Тръмп е била бедна.
Сега си мисля, че също така и моите прогнози за катастрофата на САЩ са твърде оптимистични като време на сбъдване и въпросът за тази катастрофа не е Дали?, а Кога?
А отговорът не е някога, а доста по-рано от някога.
11.09.2025 г.